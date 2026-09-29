Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul define neste domingo (4) os 31 deputados federais que representarão o estado na Câmara; veja os eleitos e a quantidade de votos
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Os eleitores do Rio Grande do Sul escolherão neste domingo (4) os 31 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.
Com a totalização dos votos, será possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida individualmente por cada um nas Eleições 2026.
O que faz um deputado federal
Os deputados federais elaboram e votam leis, fiscalizam as ações do governo federal e participam do trabalho das comissões e do Plenário da Câmara. Também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.
Rio Grande do Sul elege quantos deputados?
O Rio Grande do Sul elege 31 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.
A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
Confira a lista de deputados federais eleitos no Rio Grande do Sul
- Maurício Marcon (PL) - 379.834 votos
- Fernanda Melchionna (PSOL) - 280.262 votos
- Giovani Cherini (PL) - 234.171 votos
- Rony Gabriel (PODE) - 223.643 votos
- Alceu Moreira (MDB) - 217.208 votos
- Maria do Rosário (PT) - 173.788 votos
- Afonso Hamm (PP) - 152.762 votos
- Any Ortiz (PP) - 151.433 votos
- Pedro Westphalen (PP) - 128.095 votos
- Covatti Filho (PP) - 123.360 votos
- Osmar Terra (PL) - 116.647 votos
- Daiana Santos (PCdoB) - 114.315 votos
- Bohn Gass (PT) - 111.196 votos
- Danrlei (PSD) - 105.079 votos
- Marcelo Moraes (PL) - 103.292 votos
- Denise Pessôa (PT) - 100.893 votos
- Lucas Redecker (PSD) - 99.817 votos
- Marcon (PT) - 99.566 votos
- Jessé Sangalli (PL) - 94.625 votos
- Gustavo Victorino (Republicanos) - 94.428 votos
- Valdeci Oliveira (PT) - 93.419 votos
- Diogo Siqueira (PL) - 93.067 votos
- Felipe Camozzato (Novo) - 85.167 votos
- Pompeo de Mattos (PDT) - 83.934 votos
- Carlos Gomes (Republicanos) - 82.245 votos
- Juvir Costella (MDB) - 77.933 votos
- Bibo Nunes (PL) - 74.207 votos
- Perondi (PL) - 73.974
- Busato (União) - 60.127 votos
- Sergio Zambiasi (Pode) - 44.929 votos
- Vilmar Zanchin (MDB) - 40.406 votos