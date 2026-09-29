Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos no Rio de Janeiro
Rio de Janeiro define neste domingo (4) os 46 deputados federais que representarão o estado na Câmara; veja os eleitos e a quantidade de votos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os eleitores do Rio de Janeiro escolherão neste domingo (4) os 46 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.
Com a totalização dos votos, será possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida individualmente por cada um nas Eleições 2026.
O que faz um deputado federal
Os deputados federais elaboram e votam leis, fiscalizam as ações do governo federal e participam do trabalho das comissões e do Plenário da Câmara. Também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.
Rio de Janeiro elege quantos deputados?
O Rio de Janeiro elege 46 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.
A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
Confira a lista de deputados federais eleitos no Rio de Janeiro
- Dr. Luizinho (PP) - 213.904 votos
- Rick Azevedo (PSOL) - 191.371 votos
- Lindbergh (PT) - 181.768 votos
- Luciano Vieira (PSDB) - 177.887 votos
- Altineu Cortes (PL) - 175.161 votos
- Freixo (PT) - 172.969 votos
- Sóstenes Cavalcante (PL) - 170.290 votos
- Rueda (União) - 155.836 votos
- Anielle Franco (PT) - 149.726 votos
- General Pazuello (PL) - 146.148 votos
- Gutemberg Reis (MDB) - 145.876 votos
- Soraya Santos (PL) - 141.443 votos
- Aureo Ribeiro (Solidariedade) - 134.557 votos
- Delegado Felipe Curi (PP) - 133.626 votos
- Talíria Petrone (PSOL) - 122.500 votos
- Manoela Peres (PL) - 117.648 votos
- Dani Cunha (PL) - 116.984 votos
- Daniel Soranz (PSD) - 107.849 votos
- Julia de Castro (PL) - 103.880 votos
- Elias Jabbour (PC do B) - 103.219 votos
- Diogo Baliero Diniz (PL) - 102.026 votos
- Renan Ferreirinha (PSD) - 93.504 votos
- Rafael Satiê (PL) - 91.074 votos
- Glauber Braga (PSOL) - 86.314 votos
- Renato Cozzolino (PP) - 84.516 votos
- Fabiano Horta (PT) - 82.902 votos
- Chris Tonietto (PL) - 81.966 votos
- Poubel (PL) - 81.960 votos
- Wladimir Garotinho (PL) - 81.797 votos
- Douglas Gomes (PL) - 80.310 votos
- Luiz Lima (Novo) - 79.249 votos
- Pastor Henrique Vieira (PSOL) - 77.584
- Márcio Rezende (PSD) - 75.148 votos
- Jandira Feghali (PC do B) - 74.409 votos
- Leniel Borel (PP) - 72.658 votos
- Luis Carlos Gomes (Republicanos) - 70.331 votos
- Marcos Tavares (PDT) - 69.438 votos
- Diego Quaqua (PT) - 68.798 votos
- Marcio Ribeiro (PSD) - 67.989 votos
- Thiago Gagliasso (PL) - 67.700 votos
- Nísia Trindade (PT) - 67.350 votos
- Jorge Miranda (PL) - 67.298 votos
- Juninho do Pneu (PSDB) - 64.440 votos
- Marcelo Queiroz (PSDB) - 58.739 votos
- Bebeto (PP) - 52.761 votos
- Talita Galhardo (PSDB) - 46.780 votos