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Política | Notícia

Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos no Paraná

Paraná define neste domingo (4) os 30 deputados federais que representarão o estado na Câmara; veja os eleitos e a quantidade de votos

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 17:15 | Atualizado em 04/10/2026 às 23:27
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Os eleitores do Paraná escolherão neste domingo (4) os 30 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.

Com a totalização dos votos, será possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida individualmente por cada um nas Eleições 2026.

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O que faz um deputado federal

Os deputados federais elaboram e votam leis, fiscalizam as ações do governo federal e participam do trabalho das comissões e do Plenário da Câmara. Também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.

Paraná elege quantos deputados?

O Paraná elege 30 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira a lista de deputados federais eleitos no Paraná

Felipe Francischini (Podemos) - 106.907 votos
Da Costa do Perdeu Piá (Podemos) - 86.070 votos
Sargento Fahur (PL) - 242.643 votos
Rosângela Moro (PL) - 146.417 votos
Vermelho (PL) - 72.166 votos
Delegado Francischini (PL) - 53.207 votos
Ricardo Arruda (PL) - 51.663 votos
Pedro Lupion (Republicanos) - 109.874 votos
Newton Bonin (Republicanos) - 54.935 votos
Jeffrey Chiquini (Novo) - 425.399 votos
Guilherme Kilter (Novo) - 269.832 votos
Henrique Mecabô (Novo) - 65.706 votos
Paulo Martins (Novo) - 44.029 votos
Beto Preto (PSD) - 177.032
Paranhos (PSD) - 99.070 votos
Leandre (PSD) - 90.185 votos
Luizão Goulart (PSD) - 63.480 votos
Sérgio Souza (MDB) - 69.791 votos
Ana Júlia (PT) - 184.691 votos
Zeca Dirceu (PT) - 160.650
Renato Freitas (PT) - 115.227 votos
Carol Dartora (PT) - 101.823 votos
Arilson Chiorato (PT) - 77.671 votos
Aliel Machado (PV) - 118.691 votos
Ricardo Barros (PP) - 94.050 votos
Toninho Wandscheer (PP) - 88.157 votos
Tião Medeiros (PP) - 85.951 votos
Marcelo Belinati (PP) - 83.906 votos
Delegado Matheus Laiola (União) - 113.690 votos
Paulo Litro (União) - 88.601 votos

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