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Política | Notícia

Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos no Pará

Pará define neste domingo (4) os 17 deputados federais que representarão o estado na Câmara; veja os eleitos e a quantidade de votos

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 17:16 | Atualizado em 04/10/2026 às 23:43
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Os eleitores do Pará escolherão neste domingo (4) os 17 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.

Com a totalização dos votos, será possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida individualmente por cada um nas Eleições 2026. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, conforme o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Eleições 2026

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O que faz um deputado federal

Os deputados federais elaboram e votam leis, fiscalizam as ações do governo federal e participam do trabalho das comissões e do Plenário da Câmara. Também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.

Pará elege quantos deputados?

O Pará elege 17 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.

A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Confira a lista de deputados federais eleitos no Pará

  • PSB: Andréia Siqueira
  • PSD: Júnior Ferrari e Raimundo Santos
  • Podemos: Dra Alessandra Haber e Bob Fllay
  • PL: Delegado Caveira, Joaquim Passarinho e Rogério Barra
  • MDB: Jader Filho, Renilce Nicodemos, Priante, Adriano Coelho, Antônio Doido e Cássia Andrade.
  • Federação União Progressista: Lu Ogawa
  • Federação Brasil da Esperança: Dilvanda Faro e Airton Faleiro (PT)


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