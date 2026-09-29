Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos em São Paulo
São Paulo define neste domingo (4) os 70 deputados federais que representarão o estado na Câmara; veja os eleitos e a quantidade de votos
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Os eleitores de São Paulo escolherão neste domingo (4) os 70 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.
Com a totalização dos votos, será possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida individualmente por cada um nas Eleições 2026.
O que faz um deputado federal
Os deputados federais elaboram e votam leis, fiscalizam as ações do governo federal e participam do trabalho das comissões e do Plenário da Câmara. Também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.
São Paulo elege quantos deputados?
São Paulo elege 70 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. É a maior bancada entre as 27 unidades da Federação. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.
A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
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Confira a lista de deputados federais eleitos em São Paulo
- Lucas Pavanato (PL) - 3.038.379 votos
- Erika Hilton (PSOL) - 1.596.426 votos
- Sâmia Bomfim (PSOL) - 583.057 votos
- Kim Kataguiri (Missão) - 520.063 votos
- Tabata Amaral (PSB) - 476.369 votos
- Renato Bolsonaro (PL) - 379.300 votos
- Sargento Nantes (PP) - 333.388 votos
- Delegado Palumbo (Podemos) - 303.231 votos
- Guilherme Cortez (PSOL) - 275.444 votos
- Mauricio Neves (PP) - 269.942 votos
- Marcio Alvino (PL) - 261.325 votos
- Professora Luciene Cavalcante (PSOL) - 253.759 votos
- Ana Carolina Oliveira (Podemos) - 246.741 votos
- Baleia Rossi (MDB) - 239.124 votos
- Luna Zarattini (PT) - 233.733 votos
- Marina Helena (Novo) - 230.866 votos
- Delegado Bruno Lima (Podemos) - 217.952 votos
- Rosana Valle (PL) - 213.752 votos
- Renata Abreu (Podemos) - 199.100 votos
- Marcos Pereira (Republicanos) - 196.681 votos
- Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) - 187.743 votos
- Guilherme Piai (Republicanos) - 182.328 votos
- Igor Soares (PSD) - 181.820 votos
- Paulo Alexandre Barbosa (PSD) - 168.207 votos
- Felipe Becari (Podemos) - 162.957 votos
- Thiago Surfista (PL) - 161.971 votos
- Alencar Santana (PT) - 160.264 votos
- Capitão Augusto (PL) - 153.745 votos
- Jilmar Tatto (PT) - 152.984 votos
- Celso Russomano (Republicanos) - 138.827 votos
- Thiago dos Reis (PT) - 137.240 votos
- Paulo Serra (PSDB) - 132.866 votos
- Sidney Cruz (MDB) - 130.951 votos
- João Cury (MDB) - 130.915 votos
- Luiz Fernando Machado (PL) - 129.004 votos
- Arlindo Chinaglia (PT) - 124.121 votos
- Pastor Marco Feliciano (PL) - 122.119 votos
- Ney Santos (Republicanos) - 118.566 votos
- Carlos Zarattini (PT) 117.608 votos
- Edinho Silva (PT) - 115.341 votos
- Nilto Tatto (PT) - 114.560 votos
- Natália Boulos (PSOL) - 114.551 votos
- Kiko Celeguim (PT) - 113.158 votos
- Motta (PL) - 112.854 votos
- Juliana Cardoso (PT) - 111.904 votos
- João Paulo Cunha (PT) - 109.548 votos
- Rodrigo Gambale (Podemos) - 106.901 votos
- Dra. Sandra Tadeu (PL) - 106.471 votos
- Enrico Misasi (MDB) - 106.225 votos
- Coronel Telhada (PP) - 104.513 votos
- Paulo Freire (PL) - 99.388 votos
- Marcos Neves (PSD) - 98.359 votos
- Jonas Donizette (PSB) - 97.335 votos
- Miguel Lombardi (PL) - 96.333 votos
- Saulo Pedroso (PSD) - 95.096 votos
- Altair Moraes (Republicanos) - 94.770 votos
- Jefferson Campos (PL) - 92.286 votos
- Carlos Sampaio (PSD) - 91.902 votos
- Maria Rosas (Republicanos) - 91.690 votos
- Mario Frias (PL) - 91.403 votos
- Delegado Paulo Bilynskyj (PL) - 90.363 votos
- Carlos Bezerra Jr. (PSD) - 89.414 votos
- Sirlange Manga (União) - 87.820 votos
- Milton Leite Filho (União) - 71.631 votos
- Adriana Ventura (Novo) - 69.083 votos
- Eduardo Cury (PL) - 66.860 votos
- Wesley Cezar Lelinho (PL) - 66.673 votos
- Gil Diniz (PL) - 63.398 votos
- Edinho Araújo (PRD) - 54.443 votos
- Sônia Guajajara (PSOL) - 54.207 votos