Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos em Santa Catarina
Santa Catarina define neste domingo (4) os 16 deputados federais que representarão o estado na Câmara; veja os eleitos e a quantidade de votos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Os eleitores de Santa Catarina escolheram neste domingo (4) os 16 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.
Com a totalização dos votos, será possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida individualmente por cada um nas Eleições 2026 nesta matéria.
O que faz um deputado federal
Os deputados federais elaboram e votam leis, fiscalizam as ações do governo federal e participam do trabalho das comissões e do Plenário da Câmara. Também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.
Santa Catarina elege quantos deputados?
Santa Catarina elege 16 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.
A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira a lista de deputados federais eleitos em Santa Catarina
- Julia Zanatta (PL) - 560.223 votos
- Ana Paula Lima (PT) - 201.377 votos
- Professor Pedro Uczai (PT) - 164.389 votos
- Jair Renan Bolsonaro (PL) - 131.555 votos
- Sargento Lima (PL) - 128.333 votos
- Pezenti (MDB) - 125.010 votos
- Gilson Marques (Novo) - 117.197 votos
- Giovana Mondardo (PCdoB) - 114.792 votos
- Julio Garcia (PSD) - 114.391 votos
- Daniela Reinehr (PL) - 96.253 votos
- Zé Milton (PP) - 93.005 votos
- Paulinha (Podemos) - 92.598 votos
- Zé Trovão (PL) - 89.830 votos
- Ricardo Guidi (PL) - 78.698 votos
- Daniel Freitas (PL) - 76.458 votos
- Geovania de Sá (Republicanos) - 74.603 votos