Eleições 2026: veja os deputados federais eleitos em Minas Gerais
Minas Gerais define neste domingo (4) os 53 deputados federais que representarão o estado na Câmara; veja os eleitos e a quantidade de votos
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Os eleitores de Minas Gerais escolherão neste domingo (4) os 53 deputados federais que formarão a bancada do estado na Câmara dos Deputados na próxima legislatura.
Com a totalização dos votos, será possível consultar a lista dos candidatos eleitos e a votação obtida individualmente por cada um nas Eleições 2026.
O que faz um deputado federal
Os deputados federais elaboram e votam leis, fiscalizam as ações do governo federal e participam do trabalho das comissões e do Plenário da Câmara. Também discutem e votam o orçamento da União e podem apresentar emendas parlamentares.
Minas Gerais elege quantos deputados?
Minas Gerais elege 53 deputados federais, que ocupam as cadeiras destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. Ao todo, a Casa tem 513 parlamentares, distribuídos entre os estados e o Distrito Federal de acordo com a população de cada unidade da Federação.
A eleição para deputado federal é feita pelo sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações são considerados para definir quantas cadeiras cada legenda terá direito. Depois, os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
Confira a lista de deputados federais eleitos em Minas Gerais
- Nikolas Ferreira (PL)
- Zé Vitor (PL)
- Emidinho Madeira (PL)
- Eros Biondini (PL)
- Vinicius Diniz (PL)
- Igor Santos (PL)
- Dr. Marcos Vinicius (PL)
- Greyce Elias (PL)
- Lafayette Andrada (PL)
- Dr. Frederico (PL)
- Caporezzo (PL)
- Rosangela Reis (PL)
- Marcelo Álvaro Antônio (PL)
- Fabinho Ramalho (PL)
- Thiago Ganem (PL)
- Delegada Ione (PL)
- Rodrigo Tavares (PL)
- Lincoln Portela (PL)
- Subtenete Gonzaga (PL)
- Junio Amaral (PL)
- Sargento Mello-Casal (PL)
- Gleidson Azevedo (Republicanos)
- Bruno Farias (Republicanos)
- Gilberto Abramo (Republicanos)
- Nely Aquino (Podemos)
- Luis Tibé (Avante)
- Newton Cardoso Jr. (MDB)
- Weliton Prado (PSD)
- Diego Andrade (PSD)
- Duarte Júnior (PSB)
- Ana Elisa (PT)
- Reginaldo Lopes (PT)
- Rogério Correia (PT)
- Ana Pimentel (PT)
- Gleide Andrade (PT)
- Paulo Guedes (PT)
- Pedro Rousseff (PT)
- Miguel Ângelo (PT)
- Dandara (PT)
- Bella Gonçalves (PT)
- Padre João (PT)
- Leonardo Monteiro (PT)
- Gilmar Machado (PT)
- Pinheirinho (PP)
- Dimas Fabiano (PP)
- Junynho Martins (PP)
- Pedro Aihara (PP)
- Ana Paula Leão (PP)
- Professora Luciana Rampi (PP)
- Paulo Abi-Ackel (PSDB)
- Fred Costa (PRD)
- André Janones (Rede)
- Sávio Souza Cruz (Rede)