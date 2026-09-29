"É uma inverdade dizer que sou parceiro de bets", diz João Campos em debate na Globo
Candidatos discutiram reforma tributária, incentivos fiscais, bets, isenção de IPVA para motos e propostas para o transporte público
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O tema da isenção fiscal e dos impactos da reforma tributária marcou um confronto entre João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) durante o debate da TV Globo com candidatos ao governo de Pernambuco, realizado nesta terça-feira (29).
O socialista questionou o candidato do PSOL sobre os efeitos da reforma tributária para Pernambuco e perguntou qual seria a estratégia para manter as indústrias que já estão instaladas no Estado e atrair novos empreendimentos.
Na resposta, Ivan Moraes afirmou que a política de incentivos fiscais adotada pelos governos anteriores teria ampliado os benefícios concedidos a empresas sem produzir, segundo ele, os resultados esperados na geração de empregos.
O candidato também afirmou que João Campos e a governadora Raquel Lyra (PSD) possuem trajetórias políticas próximas, citando a relação de ambos com o PSB e governos anteriores do partido.
Ivan avaliou que o fim da chamada 'guerra fiscal', previsto com a implementação das mudanças tributárias, poderá ampliar a capacidade de arrecadação dos estados e direcionar recursos para investimentos em infraestrutura.
Em seguida, mudou o foco para a política tributária relacionada às empresas de apostas esportivas. Ivan questionou João sobre a redução de impostos para o setor e perguntou se o candidato se arrependia da medida adotada durante a gestão na Prefeitura do Recife.
"Em termos de isenção fiscal, João, é preciso também que você me diga porque é que baixou o imposto das bets, dando de presente para as bets mais de 120 milhões de reais", questionou Ivan, dizendo que o presidente Lula (PT) acabou com isso e ainda citou que João era parceiro das bets.
Na réplica, João Campos afirmou ser contrário às empresas de apostas esportivas: "Eu sou contra as bets. É uma inverdade dizer que eu sou parceiro de bets. Depois que o presidente Lula regulamentou as bets no Brasil, as cidades precisaram adequar as suas legislações. O Recife adequou a legislação para garantir que o Recife pudesse arrecadar isso. Agora, eu quero parabenizar o presidente Lula, porque a minha posição pessoal é contrária às bets".
Ao retomar a pergunta inicial, sobre a reforma tributária, João apresentou propostas para infraestrutura e transporte. Ele afirmou que pretende realizar mais de 500 quilômetros de duplicação de estradas e defendeu a conclusão da Transnordestina. O candidato também prometeu isentar do IPVA motocicletas de até 180 cilindradas em Pernambuco e questionou Ivan sobre a proposta.
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Na tréplica, Ivan voltou a questionar João sobre a política adotada para as empresas de apostas e afirmou que a redução tributária teria beneficiado o setor durante a gestão do socialista na Prefeitura do Recife.
Em seguida, criticou a proposta de isenção do IPVA para motos de até 180 cilindradas. Ivan relacionou o aumento da circulação de motocicletas à ocorrência de acidentes de trânsito e afirmou que o Hospital da Restauração possui alas destinadas ao atendimento de vítimas de acidentes com motos.
O candidato apresentou como alternativa a implementação da tarifa zero no transporte público. Segundo Ivan, a medida reduziria a necessidade de deslocamentos de carro e moto e ampliaria o uso dos ônibus. Ele citou ainda a tarifa de transporte no Recife e em Petrolina e afirmou que mais de 300 cidades no mundo já adotaram modelos de tarifa zero.
"Eu não quero que você se arrisque no trânsito, não quero que você morra, eu quero que você chegue logo e quero que você chegue com conforto e com segurança", afirmou Ivan.
Durante o debate, João Campos também solicitou direito de resposta após as críticas de Ivan Moraes sobre a política tributária para as bets. O pedido, no entanto, foi negado pela organização do debate.
Debate do SJCC
No próximo dia 1º de outubro, o Sistema Jornal do Commercio promoverá o último debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco. Participarão do encontro Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD). A transmissão ao vivo terá início às 10h45 e poderá ser acompanhada pelo Portal JCPE, pela TV Jornal, pela TV Jornal Interior, além de todas as plataformas digitais do SJCC.