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Política | Notícia

Raquel Lyra diz que nova decisão de Toffoli "causa estranheza" e vai recorrer

Governadora afirma que o mesmo ministro decidiu em sentido diferente dias antes. Federação ficará neutra e propaganda será recalculada

Por Ryann Albuquerque Publicado em 28/09/2026 às 14:34 | Atualizado em 28/09/2026 às 15:15
Raquel Lyra (PSD) durante roda de conversa com mulheres da comunidade do Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro
Raquel Lyra (PSD) durante roda de conversa com mulheres da comunidade do Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro - Ryann Albuquerque/JC

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou nesta segunda-feira (28) que a nova decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retirou a Federação PSDB-Cidadania da coligação “Pernambuco de Coração”, “causa estranheza”. Ela disse que a coligação vai recorrer.

Segundo Raquel, o mesmo ministro havia decidido, poucos dias antes, que a aliança seria mantida. A declaração foi dada à imprensa durante roda de conversa com mulheres da comunidade do Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro.

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“Olha, causa estranheza. A decisão do ministro, que já tinha julgado há cerca de poucos dias atrás no Tribunal Superior Eleitoral, que a coligação ficaria conosco. Houve uma decisão de novo, uma nova decisão do mesmo ministro julgando em sentido diferente. O que a nossa coligação vai fazer é recorrer da decisão para que a gente possa ter de volta a PSDB-Cidadania junto conosco, que foi decidido em convenção partidária”, afirmou.

A decisão de Toffoli foi assinada no sábado (26) e cassou o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que havia mantido a federação na coligação. O ministro determinou que o tribunal adote, com urgência, as providências para considerar a neutralidade da federação na disputa majoritária no Estado. Com isso, o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão deverá ser recalculado.

Ao comentar o caso, Raquel voltou a defender a validade da convenção que definiu a participação da federação em sua chapa. Ela associou o posicionamento à defesa da democracia.

“A gente é pela força da democracia, a convenção decidiu. A federação precisa estar com a gente, vamos recorrer judicialmente”, declarou.

A governadora disse que o recurso será apresentado pela coligação para tentar reverter a retirada da federação da chapa.

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Entenda a decisão

A controvérsia envolve uma divergência entre as instâncias estadual e nacional da Federação PSDB-Cidadania. Em convenção realizada em 31 de julho, os diretórios estaduais do PSDB e do Cidadania aprovaram a participação na coligação de Raquel. Depois, o colegiado nacional da federação adotou posição de neutralidade na disputa majoritária em Pernambuco.

Na decisão, Toffoli considerou relevante que dez dos 19 integrantes do Colegiado Nacional haviam manifestado, antes da convenção, discordância em relação à condução da aliança estadual. Segundo o ministro, não ficou demonstrado que o órgão estadual submeteu previamente ao colegiado nacional a conjuntura política e as possíveis alianças no Estado, como determinavam as regras internas.

Toffoli relacionou o caso à ADI 7.021, na qual o STF reconheceu a constitucionalidade das federações partidárias. Na avaliação registrada na decisão, o modelo pressupõe atuação conjunta dos partidos e o cumprimento das regras estabelecidas para a tomada de decisões políticas.

O ministro reconheceu a importância da convenção, mas afirmou que não seria possível manter a deliberação. Ele citou a manifestação da maioria absoluta do Colegiado Nacional antes do encontro e a falta de comprovação de que as regras internas foram observadas.

Com a decisão, a federação fica fora da coligação “Pernambuco de Coração” e deve permanecer neutra na disputa estadual. A medida não impede que integrantes do PSDB ou do Cidadania manifestem individualmente apoio a candidatos.

A decisão de Toffoli é monocrática e ainda pode ser questionada judicialmente. A campanha de Raquel já confirmou que pretende recorrer.

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Ryann Albuquerque

klopes@jc.com.br

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.