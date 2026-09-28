Quaest: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro 34% no primeiro turno

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Petista oscila de 37% para 39%, enquanto Flávio Bolsonaro passa de 33% para 34%; diferença entre os dois chega a cinco pontos percentuais

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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) tem 34%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).

Na comparação com a rodada anterior, divulgada há uma semana, Lula oscilou dois pontos para cima, de 37% para 39%, enquanto Flávio passou de 33% para 34%. As duas variações ocorreram dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A diferença entre os dois passou de quatro para cinco pontos percentuais. Com o resultado, Lula e Flávio deixam a situação de empate técnico registrada no levantamento anterior.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury oscilou de 6% para 4% e passou a aparecer numericamente empatado com Ronaldo Caiado, que manteve 4%. Renan Santos permaneceu com 3%, enquanto Romeu Zema seguiu com 1%.

O percentual de eleitores indecisos caiu de 8% para 5%. Já a parcela que declara voto branco ou nulo ou afirma que não irá votar passou de 7% para 10%.

Veja os números abaixo:

Primeiro turno - estimulada

Lula (PT): 39% (+2)

Flávio Bolsonaro (PL): 34% (+1);

Augusto Cury (Avante): 4% (-2);

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (-);

Renan Santos (Missão): 3% (-);

Romeu Zema (Novo): 1% (-);

Samara Martins (UP): 0% (-1);

Clariana Barão (DC): 0% (-);

Edmilson Costa (PCB): 0% (-);

Hertz Dias (PSTU): 0% (-);

Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (-);

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (-);

Leonardo Avalanche (PRTB): 0% (-);

Indecisos: 5% (-3);

Branco, nulo ou não vai votar: 10% (+3).

A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-06520/2026.