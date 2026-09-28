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Política | Notícia

Quaest: Lula avança entre mulheres e eleitores independentes

A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/09/2026 às 16:36
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou avanço nas intenções de voto entre as mulheres e os eleitores independentes, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28), a seis dias do primeiro turno.

Considerando o cenário estimulado de primeiro turno, Lula oscilou de 37% para 40% entre as mulheres em uma semana, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para o segmento. Flávio Bolsonaro oscilou três pontos para baixo, passando de 32% para 29%.

Os demais candidatos somam 7%, enquanto brancos e nulos representam 11% e as indecisas, 8%.
Com o movimento, Lula ampliou de quatro para 11 pontos percentuais a vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre as eleitoras.

Lula também avançou entre os eleitores que não declaram preferência partidária. O petista passou de 22% para 27% das intenções de voto no primeiro turno em uma semana, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 21% para 22%.

Os demais nomes somam 19%, brancos e nulos representam 18% e os indecisos, 13%.
Apesar da vantagem numérica de Lula, o resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para o segmento.

A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06520/2026.

 

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Considerando o cenário estimulado de primeiro turno, Lula oscilou de 37% para 40% entre as mulheres em uma semana, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para o segmento. Flávio Bolsonaro oscilou três pontos para baixo, passando de 32% para 29%.

Os demais candidatos somam 7%, enquanto brancos e nulos representam 11% e as indecisas, 8%.
Com o movimento, Lula ampliou de quatro para 11 pontos percentuais a vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre as eleitoras.

Lula também avançou entre os eleitores que não declaram preferência partidária. O petista passou de 22% para 27% das intenções de voto no primeiro turno em uma semana, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 21% para 22%.

Os demais nomes somam 19%, brancos e nulos representam 18% e os indecisos, 13%.
Apesar da vantagem numérica de Lula, o resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para o segmento.

A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06520/2026.

 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou avanço nas intenções de voto entre as mulheres e os eleitores independentes, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28), a seis dias do primeiro turno.

Considerando o cenário estimulado de primeiro turno, Lula oscilou de 37% para 40% entre as mulheres em uma semana, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para o segmento. Flávio Bolsonaro oscilou três pontos para baixo, passando de 32% para 29%.

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Os demais nomes somam 19%, brancos e nulos representam 18% e os indecisos, 13%.

Apesar da vantagem numérica de Lula, o resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para o segmento.

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