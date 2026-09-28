Política | Notícia Quaest: Lula avança entre mulheres e eleitores independentes A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/09/2026 às 16:36 X Pernambuco Segurança Saúde e Bem-Estar Enem e Educação Mobilidade Política Economia Cultura Mundo TV Jornal Rádio Jornal Interior Blog do Torcedor Social1 Receita da Boa Opinião Anuncie aqui Siga JC Facebook Instagram x Linkedin youtube tiktok fechar Política | Notícia Quaest: Lula avança entre mulheres e eleitores independentes A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/09/2026 às 16:36 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stuckert/PR Clique aqui e escute a matéria Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Seguir no Google O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou avanço nas intenções de voto entre as mulheres e os eleitores independentes, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28), a seis dias do primeiro turno. Considerando o cenário estimulado de primeiro turno, Lula oscilou de 37% para 40% entre as mulheres em uma semana, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para o segmento. Flávio Bolsonaro oscilou três pontos para baixo, passando de 32% para 29%. Os demais candidatos somam 7%, enquanto brancos e nulos representam 11% e as indecisas, 8%.Com o movimento, Lula ampliou de quatro para 11 pontos percentuais a vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre as eleitoras. Lula também avançou entre os eleitores que não declaram preferência partidária. O petista passou de 22% para 27% das intenções de voto no primeiro turno em uma semana, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 21% para 22%. Os demais nomes somam 19%, brancos e nulos representam 18% e os indecisos, 13%.Apesar da vantagem numérica de Lula, o resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para o segmento. A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06520/2026. { const id = "1"; const bannerId = `load-unified-ad-${id}`; const bannerElement = document.getElementById(bannerId); if (!bannerElement) { console.log("Elemento do banner não encontrado:", bannerId); return; } const ads = document.createElement("div"); const isDesktop = window.matchMedia("(min-width: 1024px)").matches; const adsId = isDesktop ? `banner-970x250-${id}` : `banner-300x250-${id}`; const adsWidth = isDesktop ? 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Os demais candidatos somam 7%, enquanto brancos e nulos representam 11% e as indecisas, 8%.Com o movimento, Lula ampliou de quatro para 11 pontos percentuais a vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre as eleitoras. Lula também avançou entre os eleitores que não declaram preferência partidária. O petista passou de 22% para 27% das intenções de voto no primeiro turno em uma semana, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 21% para 22%. Os demais nomes somam 19%, brancos e nulos representam 18% e os indecisos, 13%.Apesar da vantagem numérica de Lula, o resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para o segmento. A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06520/2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou avanço nas intenções de voto entre as mulheres e os eleitores independentes, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28), a seis dias do primeiro turno. Considerando o cenário estimulado de primeiro turno, Lula oscilou de 37% para 40% entre as mulheres em uma semana, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para o segmento. Flávio Bolsonaro oscilou três pontos para baixo, passando de 32% para 29%. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Os demais candidatos somam 7%, enquanto brancos e nulos representam 11% e as indecisas, 8%. Com o movimento, Lula ampliou de quatro para 11 pontos percentuais a vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre as eleitoras. Lula também avançou entre os eleitores que não declaram preferência partidária. O petista passou de 22% para 27% das intenções de voto no primeiro turno em uma semana, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 21% para 22%. Os demais nomes somam 19%, brancos e nulos representam 18% e os indecisos, 13%. Apesar da vantagem numérica de Lula, o resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para o segmento. A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06520/2026. Leia também O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou avanço nas intenções de voto entre as mulheres e os eleitores independentes, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28), a seis dias do primeiro turno. Considerando o cenário estimulado de primeiro turno, Lula oscilou de 37% para 40% entre as mulheres em uma semana, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para o segmento. Flávio Bolsonaro oscilou três pontos para baixo, passando de 32% para 29%. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Os demais candidatos somam 7%, enquanto brancos e nulos representam 11% e as indecisas, 8%. Com o movimento, Lula ampliou de quatro para 11 pontos percentuais a vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre as eleitoras. Lula também avançou entre os eleitores que não declaram preferência partidária. O petista passou de 22% para 27% das intenções de voto no primeiro turno em uma semana, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 21% para 22%. Os demais nomes somam 19%, brancos e nulos representam 18% e os indecisos, 13%. Apesar da vantagem numérica de Lula, o resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para o segmento. A pesquisa Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06520/2026. Leia também Eleições 2026 Quaest: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro 34% no primeiro turno Eleições 2026 Lula e Flávio Bolsonaro empatam no segundo turno com 42%, segundo pesquisa Quaest Compartilhe Tags Lula pesquisa Estadão Conteúdo estadaoconteudo@estadao.com O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil. X Ajude-nos a melhorar o Portal JC! Você teve dificuldade para ler essa matéria? 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