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Política | Notícia

Quaest: governo Lula em 49% de desaprovação e 46% de aprovação

Índice de aprovação oscilou de 44% para 46%, enquanto desaprovação passou de 50% para 49%

Por Larissa Aguiar Publicado em 28/09/2026 às 11:56 | Atualizado em 28/09/2026 às 11:57
Caminhada de Lula no Recife
Caminhada de Lula no Recife - Junior Souza/JC Imagem

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A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) mostra uma oscilação positiva na aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que passou de 44% para 46%, enquanto a desaprovação recuou de 50% para 49%.

Apesar da movimentação, os dois índices permanecem próximos dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

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Avaliação do governo

Na avaliação qualitativa da gestão, também houve pequena mudança. O percentual de entrevistados que considera o governo Lula negativo caiu de 42% para 41%, enquanto a avaliação positiva passou de 33% para 34%. A parcela que classifica a administração como regular permaneceu em 23%, e 2% não souberam ou não responderam.

Os números integram uma rodada da Quaest realizada em um momento de intensificação da disputa presidencial. O levantamento é a penúltima pesquisa do instituto antes do primeiro turno e, além da avaliação do governo, atualiza os cenários de intenção de voto para a Presidência, rejeição e disposição do eleitor em manter ou mudar sua escolha.

Na rodada anterior, divulgada em 21 de setembro, Lula aparecia com 37% das intenções de voto no primeiro turno, contra 33% de Flávio Bolsonaro (PL). Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois, Flávio tinha 42%, enquanto Lula registrava 41%, configurando empate dentro da margem de erro.

A nova pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 27 de setembro, com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

 

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