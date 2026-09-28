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Política | Notícia

Pleno do TJPE elege juíza Paula Malta para o cargo de desembargadora

A juíza foi escolhida pelo critério de antiguidade. A posse de Paula Malta acontece nesta terça-feira (29), no Salão Nobre do Palácio da Justiça

Por Anaís Coelho Publicado em 28/09/2026 às 16:38 | Atualizado em 28/09/2026 às 16:44
Desembargadora da Corte, juíza Paula Malta
Desembargadora da Corte, juíza Paula Malta - Divulgação/TJPE

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Na manhã desta segunda-feira (28), o Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) elegeu a juíza Paula Maria Malta Teixeira do Rego para o cargo de desembargadora da Corte, após a aposentadoria de Cláudio Jean Nogueira Virgínio.

A decisão foi tomada pelo critério de antiguidade, durante sessão presidida pelo presidente do TJPE, desembargador Francisco Bandeira de Mello. A posse de Paula Malta acontece nesta terça-feira (29), às 17h, no Salão Nobre, localizado no 2º andar do Palácio da Justiça.

Com a escolha, o TJPE passa a contar com seis desembargadoras, além de Paula Malta integram a corte: Daisy Andrade, atual decana do Tribunal, Valéria Pereira Wanderley, Ângela Cavalcanti, Andréa Brito e Virgínia Gondim.

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Trajetória

A nova desembargadora faz parte da magistratura pernambucana desde 1991, após ser aprovada em um concurso público. Sua primeira atuação foi na Comarca de Gameleira, na Mata Sul do Estado, a 97 km do Recife.

Paula Malta também passou pela Comarca de Paulista, na Região Metropolitana, e seguiu para a capital pernambucana, em 1997. Entre 2020 e 2022, exerceu a função de diretora do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, o Fórum do Recife. No momento, ela integrava a coordenadoria da Diretoria de Família.

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A magistrada também atuou no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), onde presidiu a Comissão de Auditoria das Urnas nas eleições municipais de 2020.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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