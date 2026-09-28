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Política | Notícia

Pesquisa Quaest mostra avaliação de medidas do governo Lula sobre bets, Bolsa Família e canetas emagrecedoras

Restrição às apostas on-line teve 62% de avaliação positiva, seguida pelo reajuste do Bolsa Família, com 59%, e pelas canetas, com 58%

Por Eduardo Scofi Publicado em 28/09/2026 às 11:17 | Atualizado em 28/09/2026 às 11:19
Pesquisa Quaest avaliou a percep&ccedil;&atilde;o dos entrevistados sobre medidas anunciadas pelo governo Lula
Pesquisa Quaest avaliou a percepção dos entrevistados sobre medidas anunciadas pelo governo Lula - Ricardo Stuckert

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A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (28), avaliou a percepção dos brasileiros sobre medidas anunciadas recentemente pelo governo do presidente Lula da Silva (PT). Entre as iniciativas analisadas estão o reajuste de 15% no Bolsa Família, a restrição às apostas on-line e a oferta de canetas de emagrecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os entrevistados foram questionados se já conheciam as medidas e, em seguida, se aprovavam ou desaprovavam cada uma delas. O levantamento também identificou aqueles que não conheciam as propostas, mas passaram a considerá-las uma boa ou uma má ideia após a entrevista.

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Os dados da pesquisa

Entre as medidas avaliadas está a restrição às apostas on-line, que registra o maior percentual de avaliação positiva. Ao todo, 62% dos entrevistados tiveram uma avaliação favorável à proposta. Desse total, 40% já conheciam a medida e a aprovavam, enquanto 22% não a conheciam, mas passaram a considerá-la uma boa ideia depois de ouvir sobre a proposta.

O reajuste de 15% no Bolsa Família aparece em seguida, com 59% de avaliação positiva. Nesse caso, 45% dos entrevistados já conheciam a medida e a aprovavam, enquanto 14% não tinham conhecimento da proposta e passaram a avaliá-la positivamente após serem informados.

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Já as canetas de emagrecimento de graça tiveram 58% de avaliação favorável, sendo 38% entre os que já conheciam e aprovavam a proposta e 20% entre os que passaram a considerá-la uma boa ideia após receber a informação.

Na avaliação negativa, a restrição às apostas teve 32%, resultado de 21% que já conheciam e desaprovavam a medida e 11% que não a conheciam e continuaram sem considerá-la uma boa ideia. O Bolsa Família somou 39%, com 31% e 8%, respectivamente. As canetas de emagrecimento tiveram 38%, sendo 28% e 10%.

Diferenças entre homens e mulheres

Quando os resultados são separados por gênero, aparecem diferenças na percepção sobre as três medidas. No Bolsa Família, 47% das mulheres e 43% dos homens já conheciam e aprovavam a proposta. Outros 15% das mulheres e 13% dos homens passaram a considerá-la uma boa ideia após serem informados.

Entre os que já conheciam e desaprovavam, os índices foram de 27% entre mulheres e 34% entre homens. Outros 8% em cada grupo não conheciam a medida e mantiveram avaliação negativa após a explicação.

Na restrição às apostas, 38% das mulheres e 43% dos homens já conheciam e aprovavam a proposta. Entre os que não conheciam, 26% das mulheres e 18% dos homens passaram a considerá-la uma boa ideia.

A desaprovação entre quem já conhecia a medida foi de 19% entre mulheres e 26% entre homens, enquanto 11% em cada grupo não a conheciam e mantiveram avaliação negativa.

Já nas canetas de emagrecimento, 43% das mulheres e 33% dos homens já conheciam e aprovavam a proposta. Entre os que não conheciam, 19% das mulheres e 20% dos homens passaram a avaliá-la positivamente.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-06520/2026.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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