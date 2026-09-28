"O futebol pernambucano é maior do que as bets", diz Raquel Lyra após reunião com os clubes sobre impactos do fim das apostas
Governadora criou grupo de trabalho e propõe linha de crédito da AGE para clubes que perdem patrocínio com o fim das bets
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou nesta segunda-feira (28) que o Estado vai criar mecanismos para amparar os clubes pernambucanos diante da perda de patrocínios das casas de apostas. A declaração foi dada à imprensa, antes de uma roda de conversa com mulheres da comunidade do Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro, depois de uma reunião com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e representantes dos clubes para discutir os impactos do fim das bets.
“A gente foi discutir com o fim das bets, o impacto no futebol pernambucano. Tivemos reunidos com a Federação Pernambucana de Futebol, com todos os clubes, dentro de uma clareza muito grande, de que o futebol pernambucano é maior do que as bets e que o governo do Estado está aqui disposto. Criamos um grupo de trabalho, já estão lá reunidos para a gente poder dar um suporte para que os clubes de Pernambuco fiquem de pé”, disse.
A reunião foi realizada pela manhã, no Palácio do Campo das Princesas, e contou com o presidente da FPF, Evandro Carvalho. O encontro tratou dos efeitos da MP 1.394/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira (25). A medida proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no país. Ela atinge tanto as apostas esportivas quanto os jogos on-line e também as autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.
Raquel afirmou que parte dos times tinha contratos de patrocínio com casas de apostas e que o governo pretende construir alternativas para o período de transição.
De acordo com o governo estadual, o grupo de trabalho será coordenado pela Casa Civil e terá a participação da FPF, de representantes dos clubes da capital e do interior, da Procuradoria-Geral do Estado e das secretarias de Esportes, Educação e Planejamento. A primeira reunião está marcada para as 16h desta segunda.
Entre as medidas em estudo está uma proposta de alteração na legislação da Agência de Fomento de Pernambuco (AGE). O objetivo é viabilizar uma linha específica de crédito para os clubes, com juros e carência adequados ao momento.
“Considerando que no próximo dia seja proibido no Brasil patrocínio de casa de apostas, o que a gente vai fazer é garantir que o governo do Estado possa viabilizar as condições necessárias para esse movimento de transição que os clubes vão passar, com apoio de curtíssimo prazo, de curto e de médio prazo”, assegurou.
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Raquel também citou a ampliação da atuação social das equipes em parceria com o poder público. Os clubes poderiam desenvolver projetos voltados a estudantes da rede pública e a moradores das comunidades próximas aos centros de treinamento e aos estádios.
Outra possibilidade é permitir que os times usem parte das 200 areninhas em construção pelo Estado. Os espaços serviriam para atividades esportivas, formação de crianças e adolescentes e realização de campeonatos locais. A ideia pode ser integrada às ações nas escolas estaduais, sendo 200 delas já abertas aos fins de semana.
“As areninhas têm um potencial de impacto importante e, a partir delas, como nas nossas escolas, a gente pode avançar. Temos 200 escolas abertas no final de semana. Então, temos muitas portas de entrada e saída que podemos construir juntos, e a gente se ajudar”, disse a governadora.
Também foram discutidas a transmissão dos campeonatos pela TV Pernambuco, a ampliação da Lei de Incentivo ao Esporte e o fortalecimento de projetos sociais dos clubes, em parceria com as secretarias de Educação e de Assistência Social.
Presidente da FPF, Evandro Carvalho afirmou que os clubes dependem de duas fontes de receita e que a perda de uma delas causa forte impacto.
“As despesas dos nossos clubes advêm de recursos captados no mercado, via televisão e via bet. Quando não temos uma dessas pernas, isso causa um impacto negativo gigantesco, bastante prejuízo financeiro e falta de capacidade para investir na competição. Acho que nós temos alternativas muito significativas que apresentamos ao Governo nessa primeira conversa”, afirmou.
Críticas às bets
Ao defender o fim das casas de apostas, a governadora retomou as críticas que vem fazendo ao setor durante a campanha, como a possibilidade de lavagem de dinheiro e a facilitação do crime organizado.
“Vocês sabem sempre da minha posição contra a casa de apostas, que vem adoecendo a população e endividando o nosso povo, tirando a capacidade de compra de nosso povo pelo endividamento que ele está e, ao mesmo tempo, serve como fonte de lavagem de dinheiro e facilita o crime organizado no Brasil”, declarou.
Raquel separou a sua posição sobre as bets do apoio que promete aos clubes.
“Mas isso não está em discussão com futebol, isso é sobre o meu posicionamento sobre casa de apostas. E não quer dizer respeitar futebol, é o apoio do governo de Pernambuco aos clubes”, afirmou.
O tema tem sido usado pela governadora contra João Campos (PSB), seu principal adversário na disputa pelo Governo de Pernambuco. Ela questiona a decisão, tomada quando ele era prefeito do Recife, de reduzir de 5% para 2% a alíquota do ISS sobre serviços relacionados a loterias, apostas e sorteios. A mudança foi aprovada pela Câmara Municipal em 2025 e vale para toda a cidade.
Raquel diz que a medida transformou o Recife na “capital das bets” e tem explorado o assunto em debates e manifestações públicas.
João Campos vem afirmando ser pessoalmente contrário às casas de apostas e aos jogos de azar, mas argumenta que a redução do imposto permitiu ampliar a arrecadação municipal. Ele sustenta que a mudança ocorreu num contexto em que a atividade era regulamentada no país.
Na sexta-feira, Lula esteve no Recife em um ato da Frente Popular ao lado de João, candidato apoiado pelo presidente no Estado, e defendeu o fim das bets. Os dois levantaram um cartaz com a frase “Fim das Bets”.
Antes mesmo da visita, Raquel já havia usado as redes sociais para responder a publicações em que Lula criticava as casas de apostas, alinhando o discurso ao do chefe do Executivo federal, que veio ao Estado ao lado de seu principal adversário.
Depois do ato, a governadora voltou a criticar a política tributária da Prefeitura do Recife, que, segundo ela, contribuiu para a expansão das empresas de apostas na capital.