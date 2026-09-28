Lula e Flávio Bolsonaro empatam no segundo turno com 42%, segundo pesquisa Quaest
Subtítulo: Petista e candidato do PL aparecem com 42% cada em eventual confronto direto; na rodada anterior, Flávio tinha 42% e Lula, 41% dos votos
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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados com 42% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).
Na rodada anterior, divulgada em 21 de setembro, Flávio tinha 42%, enquanto Lula aparecia com 41%. O candidato do PL manteve o percentual, e o presidente oscilou um ponto para cima. O cenário segue de empate técnico.
Outros 13% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não iriam votar. Os indecisos representam 3%. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 14% e 3%, respectivamente.
Veja os números abaixo:
- Flávio Bolsonaro (PL): 42% (-)
- Lula (PT): 42% (+1)
- Indecisos: 3% (-)
- Branco/nulo/não vai votar: 13% (-1)
Outros cenários de segundo turno
A Quaest também testou outros quatro confrontos de segundo turno envolvendo Lula. Contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente aparece com 43%, e o governador de Goiás, com 40%. Na rodada anterior, eram 41% e 39%, respectivamente.
Em uma disputa com Augusto Cury (Avante), Lula tem 42%, contra 33% do escritor. No levantamento anterior, o petista aparecia com 39%, e Cury, com 35%.
Contra Renan Santos (Missão), Lula registra 42%, e o candidato do Missão, 39%. Há uma semana, os percentuais eram de 41% e 38%.
A maior diferença entre os cenários testados ocorre contra Romeu Zema (Novo). Lula aparece com 46%, mesmo percentual da rodada anterior, enquanto o governador de Minas Gerais tem 30%, ante 32% no levantamento passado.
A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-06520/2026.