Lula cresce entre católicos e evangélicos em meio à polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida
Petista passa de 43% para 48% entre católicos e de 23% para 27% entre evangélicos; Flávio mantém liderança no eleitorado evangélico
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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou de 43% para 48% das intenções de voto entre os eleitores católicos e de 23% para 27% entre os evangélicos, segundo recorte da pesquisa Quaest divulgado nesta segunda-feira (28).
Entre os católicos, Flávio Bolsonaro (PL) também oscilou para cima, de 27% para 29%. Já no segmento evangélico, o candidato do PL passou de 49% para 46%, enquanto Lula foi de 23% para 27%.
A margem de erro é de três pontos percentuais entre os católicos e de quatro pontos entre os evangélicos.
Os números foram registrados em meio à repercussão de uma polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida, que ganhou espaço nas redes sociais durante o período de realização da pesquisa, entre os dias 24 e 27 de setembro. Os dados, porém, não permitem atribuir as oscilações dos candidatos diretamente ao episódio.
Entre os eleitores que afirmaram não ter religião, o movimento foi diferente. Lula passou de 44% para 35% no primeiro turno, uma queda nominal de nove pontos percentuais. Flávio Bolsonaro oscilou de 24% para 27%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) passou de 3% para 6%.
Nesse grupo, também houve aumento expressivo na parcela que declara voto branco, nulo ou afirma que não irá votar, que passou de 8% para 18%. Os indecisos recuaram de 7% para 5%.
Veja os números abaixo:
Católicos - primeiro turno
- Lula (PT): 48% (+5)
- Flávio Bolsonaro (PL): 29% (+2)
- Ronaldo Caiado (PSD): 3% (-2)
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3% (-1)
- Renan Santos (Missão): 3% (+1)
- Romeu Zema (Novo): 1% (-)
- Demais candidatos: 0%
- Branco/nulo/não vai votar: 8% (-)
- Indecisos: 5% (-4)
Evangélicos - primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 46% (-3)
- Lula (PT): 27% (+4)
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3% (-4)
- Ronaldo Caiado (PSD): 3% (-1)
- Renan Santos (Missão): 3% (-)
- Romeu Zema (Novo): 1% (+1)
- Samara (UP): 1% (+1)
- Demais candidatos: 0%
- Branco/nulo/não vai votar: 10% (+3)
- Indecisos: 6% (-1)
Segundo turno
O movimento também aparece na simulação de um eventual segundo turno entre Lula e Flávio. Entre os católicos, o presidente passou de 46% para 50%, enquanto Flávio manteve 37% das intenções de voto.
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No eleitorado evangélico, Flávio continua à frente, mas passou de 58% para 54%. Lula, por sua vez, oscilou de 28% para 30%.
Confira os números:
Católicos - segundo turno
- Lula (PT): 50% (+4)
- Flávio Bolsonaro (PL): 37% (-)
- Branco/nulo/não vai votar: 10% (-4)
- Indecisos: 3% (-)
Evangélicos - segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 54% (-4)
- Lula (PT): 30% (+2)
- Branco/nulo/não vai votar: 13% (+2)
- Indecisos: 3% (-)
Polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida
O tema entrou na campanha após publicações nas redes sociais associarem Flávio Bolsonaro a uma proposta para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.
O projeto citado na controvérsia, no entanto, foi apresentado em 2007 pelo então deputado federal Victorio Galli, à época filiado ao PMDB de Mato Grosso. O texto propunha substituir a expressão “Padroeira do Brasil” por “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos” e foi arquivado em 2008. Flávio negou defender qualquer mudança no título da santa.
A discussão chegou à Justiça Eleitoral. Na sexta-feira (25), o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a retirada de uma publicação do humorista Antonio Tabet e de conteúdos semelhantes após pedido da campanha de Flávio Bolsonaro.
No domingo (27), o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o restabelecimento da postagem de Tabet. Dino destacou, entre outros pontos, que a publicação não citava nominalmente Flávio Bolsonaro ou integrantes de sua família e considerou que a retirada do conteúdo poderia atingir as liberdades de expressão e religiosa.
Metodologia
A Quaest ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%.
No recorte por religião, a margem de erro é de três pontos percentuais entre os católicos e de quatro pontos entre os evangélicos.
A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-06520/2026.