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Política | Notícia

Lula cresce entre católicos e evangélicos em meio à polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida

Petista passa de 43% para 48% entre católicos e de 23% para 27% entre evangélicos; Flávio mantém liderança no eleitorado evangélico

Por Pedro Beija Publicado em 28/09/2026 às 11:22
Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) trouxe os n&uacute;meros de Lula (PT) e Fl&aacute;vio Bolsonaro (PL) entre cat&oacute;licos e evang&eacute;licos
Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) trouxe os números de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) entre católicos e evangélicos - Petra Malfada e Isabela da Silva/Estadão Conteúdo

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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou de 43% para 48% das intenções de voto entre os eleitores católicos e de 23% para 27% entre os evangélicos, segundo recorte da pesquisa Quaest divulgado nesta segunda-feira (28).

Entre os católicos, Flávio Bolsonaro (PL) também oscilou para cima, de 27% para 29%. Já no segmento evangélico, o candidato do PL passou de 49% para 46%, enquanto Lula foi de 23% para 27%.

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A margem de erro é de três pontos percentuais entre os católicos e de quatro pontos entre os evangélicos.

Os números foram registrados em meio à repercussão de uma polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida, que ganhou espaço nas redes sociais durante o período de realização da pesquisa, entre os dias 24 e 27 de setembro. Os dados, porém, não permitem atribuir as oscilações dos candidatos diretamente ao episódio.

Entre os eleitores que afirmaram não ter religião, o movimento foi diferente. Lula passou de 44% para 35% no primeiro turno, uma queda nominal de nove pontos percentuais. Flávio Bolsonaro oscilou de 24% para 27%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) passou de 3% para 6%.

Nesse grupo, também houve aumento expressivo na parcela que declara voto branco, nulo ou afirma que não irá votar, que passou de 8% para 18%. Os indecisos recuaram de 7% para 5%.

Veja os números abaixo:

Católicos - primeiro turno

  • Lula (PT): 48% (+5)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29% (+2)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (-2)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3% (-1)
  • Renan Santos (Missão): 3% (+1)
  • Romeu Zema (Novo): 1% (-)
  • Demais candidatos: 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 8% (-)
  • Indecisos: 5% (-4)

Evangélicos - primeiro turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 46% (-3)
  • Lula (PT): 27% (+4)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3% (-4)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (-1)
  • Renan Santos (Missão): 3% (-)
  • Romeu Zema (Novo): 1% (+1)
  • Samara (UP): 1% (+1)
  • Demais candidatos: 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 10% (+3)
  • Indecisos: 6% (-1)

Segundo turno

O movimento também aparece na simulação de um eventual segundo turno entre Lula e Flávio. Entre os católicos, o presidente passou de 46% para 50%, enquanto Flávio manteve 37% das intenções de voto.

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No eleitorado evangélico, Flávio continua à frente, mas passou de 58% para 54%. Lula, por sua vez, oscilou de 28% para 30%.

Confira os números:

Católicos - segundo turno

  • Lula (PT): 50% (+4)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37% (-)
  • Branco/nulo/não vai votar: 10% (-4)
  • Indecisos: 3% (-)

Evangélicos - segundo turno

  • Flávio Bolsonaro (PL): 54% (-4)
  • Lula (PT): 30% (+2)
  • Branco/nulo/não vai votar: 13% (+2)
  • Indecisos: 3% (-)

Polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida

O tema entrou na campanha após publicações nas redes sociais associarem Flávio Bolsonaro a uma proposta para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

O projeto citado na controvérsia, no entanto, foi apresentado em 2007 pelo então deputado federal Victorio Galli, à época filiado ao PMDB de Mato Grosso. O texto propunha substituir a expressão “Padroeira do Brasil” por “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos” e foi arquivado em 2008. Flávio negou defender qualquer mudança no título da santa.

A discussão chegou à Justiça Eleitoral. Na sexta-feira (25), o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a retirada de uma publicação do humorista Antonio Tabet e de conteúdos semelhantes após pedido da campanha de Flávio Bolsonaro.

No domingo (27), o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o restabelecimento da postagem de Tabet. Dino destacou, entre outros pontos, que a publicação não citava nominalmente Flávio Bolsonaro ou integrantes de sua família e considerou que a retirada do conteúdo poderia atingir as liberdades de expressão e religiosa.

Metodologia

A Quaest ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

No recorte por religião, a margem de erro é de três pontos percentuais entre os católicos e de quatro pontos entre os evangélicos.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-06520/2026.

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