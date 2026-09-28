Governo processa 17 bets e cobra R$ 1 bilhão por prejuízos alegados ao SUS
Ação da AGU aponta aumento de atendimentos por jogo patológico e pede indenização, além da restituição em dobro a apostadores com ludopatia.
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O governo federal entrou na Justiça Federal em Pernambuco, nesta segunda-feira (28), contra 17 empresas de apostas esportivas e jogos on-line, as chamadas bets. Em ação civil pública, a Advocacia-Geral da União (AGU) pede pelo menos R$ 1 bilhão por danos morais coletivos, além do ressarcimento de despesas do Sistema Único de Saúde (SUS) relacionadas aos impactos da atividade.
A União também solicita a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas diagnosticadas com ludopatia, transtorno associado ao jogo patológico. O valor exato dos danos materiais deverá ser calculado durante a fase de liquidação do processo, caso os pedidos sejam acolhidos pela Justiça.
Governo cita aumento de atendimentos no SUS
Na ação, a AGU afirma que 28 milhões de brasileiros apostam atualmente e que 10,9 milhões apresentam comportamento de risco ou problemático relacionado aos jogos.
O órgão sustenta ainda que os atendimentos do SUS associados aos diagnósticos de jogo patológico e comportamento de jogo excessivo cresceram aproximadamente 140% entre janeiro de 2018 e dezembro de 2025.
Segundo a União, estudos preliminares do Ministério da Saúde indicam prejuízo mínimo de cerca de R$ 2,6 bilhões. O governo argumenta que os recursos destinados ao sistema de saúde são insuficientes para cobrir os custos relacionados aos impactos das apostas.
A AGU afirma que apenas 0,12% das destinações obrigatórias sobre a receita das operadoras chegam ao Ministério da Saúde. Conforme o órgão, no último exercício, foram transferidos R$ 50 milhões pelas empresas.
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Ação ocorre após proibição das bets
O processo foi apresentado três dias depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar uma medida provisória que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. A medida também alcança os jogos on-line.
Entidades do setor acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a decisão. O caso está sob relatoria do ministro Luiz Fux. A proibição e as medidas judiciais ocorrem em meio ao debate sobre os impactos econômicos e sociais das apostas.
Empresas processadas
De acordo com a AGU, as 17 empresas incluídas na ação representam cerca de 80% do mercado nacional de apostas de quota fixa. O processo foi protocolado na Justiça Federal em Pernambuco porque, segundo o governo, a Região Nordeste concentra a maior proporção de pessoas socioeconomicamente vulneráveis com comportamento de jogo de risco.
As empresas citadas na ação são:
- Kaizen Gaming Brasil Ltda. — Betano;
- HS do Brasil Ltda. — Bet365;
- SPRBT Interactive Brasil Ltda. — Superbet;
- Ventmear Brasil S.A. — Sportingbet;
- Esportes Gaming Brasil Ltda. — Esportes da Sorte e Onabet;
- Foggo Entertainment Ltda. — Blaze;
- NSX Brasil S.A. — Betnacional;
- EB Intermediações e Jogos S/A. — Estrelabet;
- Ana Gaming Brasil S.A. — 7K e Cassino;
- OIG Gaming Brazil Ltda. — 7Games e Betão;
- BPX Bets Sports Group Ltda. — Vaidebet;
- H2 Licensed Ltda. — H2 Bet;
- Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda. — Pixbet;
- NVBT Gaming Ltda. — Novibet;
- SevenX Gaming S/A. — Bullsbet;
- NSX Betfair Brasil S.A. — Betfair;
- Apollo Operations Ltda. — KTO.
A ação ainda será analisada pela Justiça, que deverá avaliar os argumentos apresentados pela União e as manifestações das empresas processadas.