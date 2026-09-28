Governo processa 17 bets e cobra R$ 1 bilhão por prejuízos alegados ao SUS

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Ação da AGU aponta aumento de atendimentos por jogo patológico e pede indenização, além da restituição em dobro a apostadores com ludopatia.

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O governo federal entrou na Justiça Federal em Pernambuco, nesta segunda-feira (28), contra 17 empresas de apostas esportivas e jogos on-line, as chamadas bets. Em ação civil pública, a Advocacia-Geral da União (AGU) pede pelo menos R$ 1 bilhão por danos morais coletivos, além do ressarcimento de despesas do Sistema Único de Saúde (SUS) relacionadas aos impactos da atividade.

A União também solicita a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas diagnosticadas com ludopatia, transtorno associado ao jogo patológico. O valor exato dos danos materiais deverá ser calculado durante a fase de liquidação do processo, caso os pedidos sejam acolhidos pela Justiça.

Governo cita aumento de atendimentos no SUS

Na ação, a AGU afirma que 28 milhões de brasileiros apostam atualmente e que 10,9 milhões apresentam comportamento de risco ou problemático relacionado aos jogos.

O órgão sustenta ainda que os atendimentos do SUS associados aos diagnósticos de jogo patológico e comportamento de jogo excessivo cresceram aproximadamente 140% entre janeiro de 2018 e dezembro de 2025.

Segundo a União, estudos preliminares do Ministério da Saúde indicam prejuízo mínimo de cerca de R$ 2,6 bilhões. O governo argumenta que os recursos destinados ao sistema de saúde são insuficientes para cobrir os custos relacionados aos impactos das apostas.

A AGU afirma que apenas 0,12% das destinações obrigatórias sobre a receita das operadoras chegam ao Ministério da Saúde. Conforme o órgão, no último exercício, foram transferidos R$ 50 milhões pelas empresas.

Ação ocorre após proibição das bets

O processo foi apresentado três dias depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinar uma medida provisória que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. A medida também alcança os jogos on-line.

Entidades do setor acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a decisão. O caso está sob relatoria do ministro Luiz Fux. A proibição e as medidas judiciais ocorrem em meio ao debate sobre os impactos econômicos e sociais das apostas.

Empresas processadas

De acordo com a AGU, as 17 empresas incluídas na ação representam cerca de 80% do mercado nacional de apostas de quota fixa. O processo foi protocolado na Justiça Federal em Pernambuco porque, segundo o governo, a Região Nordeste concentra a maior proporção de pessoas socioeconomicamente vulneráveis com comportamento de jogo de risco.

As empresas citadas na ação são:

Kaizen Gaming Brasil Ltda. — Betano;

HS do Brasil Ltda. — Bet365;

SPRBT Interactive Brasil Ltda. — Superbet;

Ventmear Brasil S.A. — Sportingbet;

Esportes Gaming Brasil Ltda. — Esportes da Sorte e Onabet;

Foggo Entertainment Ltda. — Blaze;

NSX Brasil S.A. — Betnacional;

EB Intermediações e Jogos S/A. — Estrelabet;

Ana Gaming Brasil S.A. — 7K e Cassino;

OIG Gaming Brazil Ltda. — 7Games e Betão;

BPX Bets Sports Group Ltda. — Vaidebet;

H2 Licensed Ltda. — H2 Bet;

Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda. — Pixbet;

NVBT Gaming Ltda. — Novibet;

SevenX Gaming S/A. — Bullsbet;

NSX Betfair Brasil S.A. — Betfair;

Apollo Operations Ltda. — KTO.

A ação ainda será analisada pela Justiça, que deverá avaliar os argumentos apresentados pela União e as manifestações das empresas processadas.