“Foi o maior ato da campanha de Lula até este momento”, diz João Campos

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Candidato afirma que mobilização no Marco Zero consolidou aliança com Lula e destaca crescimento da campanha na reta final

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Durante agenda de campanha nos Torrões, no Recife, nesta segunda-feira (28), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) fez um balanço do ato realizado ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última sexta-feira (25), no Centro do Recife.



“A gente viu um ato extraordinário. Eu, inclusive, depois recebi uma ligação do presidente, agradecendo, muito feliz pelo ato. Falei com a coordenação da campanha de Lula, que me ligou e disse: ‘Olha, João, foi o maior ato da campanha de Lula até este momento’”, relatou.



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A caminhada reuniu Lula, João Campos e os candidatos ao Senado pela Frente Popular, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), em um percurso entre o Cais de Santa Rita e o Marco Zero. A mobilização ocorreu na reta final do primeiro turno e foi apresentada pela campanha como uma demonstração de unidade entre os partidos que integram a aliança.



Para João, a participação do presidente também reforçou a estratégia conjunta adotada pelas candidaturas. “Isso mostra que a gente fez um bom trabalho, de um bom aliado, de construir uma campanha propositiva, conjunta e poder celebrar no maior ato político das eleições desse ano”, afirmou.



“Eu tô muito feliz de andar Pernambuco inteiro e sentir o calor das pessoas. Estive agora em 10 cidades do Sertão, é impressionante a energia que a gente tem do litoral ao Sertão da nossa candidatura”, declarou.



João também mencionou as pesquisas eleitorais divulgadas durante a campanha e afirmou que, na sua avaliação, os levantamentos refletem um movimento de crescimento da candidatura. “Estamos na semana mais decisiva, a semana da eleição. Feliz em a gente ver o crescimento, crescimento da campanha, da candidatura, das propostas, do compromisso. Isso se materializando também nos números das pesquisas”, disse.



Ao falar sobre a votação, o candidato projetou a reta final da disputa e reafirmou confiança na vitória. “Eu tenho muita confiança, com fé em Deus e no povo, nós vamos vencer as eleições e no domingo só vai dar 40”, afirmou, em referência ao número de sua candidatura.





“Foi o maior ato da campanha de Lula até este momento”, diz João Campos

Candidato afirma que mobilização no Marco Zero consolidou aliança com Lula e destaca crescimento da campanha na reta final

Durante agenda de campanha nos Torrões, no Recife, nesta segunda-feira (28), o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) fez um balanço do ato realizado ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última sexta-feira (25), no Centro do Recife.

“A gente viu um ato extraordinário. Eu, inclusive, depois recebi uma ligação do presidente, agradecendo, muito feliz pelo ato. Falei com a coordenação da campanha de Lula, que me ligou e disse: ‘Olha, João, foi o maior ato da campanha de Lula até este momento’”, relatou.

A caminhada reuniu Lula, João Campos e os candidatos ao Senado pela Frente Popular, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), em um percurso entre o Cais de Santa Rita e o Marco Zero. A mobilização ocorreu na reta final do primeiro turno e foi apresentada pela campanha como uma demonstração de unidade entre os partidos que integram a aliança.

Para João, a participação do presidente também reforçou a estratégia conjunta adotada pelas candidaturas. “Isso mostra que a gente fez um bom trabalho, de um bom aliado, de construir uma campanha propositiva, conjunta e poder celebrar no maior ato político das eleições desse ano”, afirmou.

“Eu tô muito feliz de andar Pernambuco inteiro e sentir o calor das pessoas. Estive agora em 10 cidades do Sertão, é impressionante a energia que a gente tem do litoral ao Sertão da nossa candidatura”, declarou.

João também mencionou as pesquisas eleitorais divulgadas durante a campanha e afirmou que, na sua avaliação, os levantamentos refletem um movimento de crescimento da candidatura. “Estamos na semana mais decisiva, a semana da eleição. Feliz em a gente ver o crescimento, crescimento da campanha, da candidatura, das propostas, do compromisso. Isso se materializando também nos números das pesquisas”, disse.

Ao falar sobre a votação, o candidato projetou a reta final da disputa e reafirmou confiança na vitória. “Eu tenho muita confiança, com fé em Deus e no povo, nós vamos vencer as eleições e no domingo só vai dar 40”, afirmou, em referência ao número de sua candidatura.

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