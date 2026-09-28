Flávio Bolsonaro muda tom após nota da CNBB e ergue imagem de Nossa Senhora Aparecida em ato
Candidato à presidência havia acusado a entidade de ajudar na disseminação de desinformação e voltou a atribuir a polêmica à oposição
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) ergueu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante um ato político realizado nesta segunda-feira (28), no Centro da capital paulista. A imagem da padroeira do Brasil foi entregue por uma participante do evento.
Durante o ato, Flávio comentou a nota divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre a polêmica envolvendo seu nome e agradeceu pelo posicionamento da entidade.
“Eu estava esperando a nota da CNBB e saiu hoje. Foi muito boa a nota dela, esclarecedora, porque confirma que essa questão de Nossa Senhora Aparecida deixar de ser a padroeira do Brasil é uma grande mentira, é a maior fake news dessa campanha”, afirmou Flávio.
A controvérsia teve início após publicações nas redes sociais atribuírem ao candidato e a políticos de direita a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. Não há projetos no Congresso Nacional ou mobilizações com esse objetivo.
No domingo (27), Flávio havia acusado o PT de criar a desinformação “com a ajuda de gente de dentro” da CNBB, sem apresentar provas.
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Em nota, a entidade negou participação em campanhas de desinformação e afirmou que a acusação contra a instituição não era sustentada por fatos ou provas.
“Atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira.”
Após a repercussão do posicionamento oficial da Igreja, Flávio mudou o tom nesta segunda-feira, agradeceu à CNBB pela nota e voltou a atribuir exclusivamente à oposição a disseminação do conteúdo sobre Nossa Senhora Aparecida.