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Política | Notícia

Vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar volta a Pernambuco para carreata em Palmares no dia 29

Em reta final de campanha, a agenda acontece menos de duas semanas após o candidato acompanhar Flávio em uma visita ao estado, no último dia 16

Por JC Publicado em 27/09/2026 às 17:21
Fl&aacute;vio Bolsonaro e Alfredo Gaspar
Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar - Ascom/PL

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O candidato à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), Alfredo Gaspar (PL) retorna a Pernambuco na próxima terça-feira (29) para participar de uma carreata em Palmares, na Mata Sul do Estado. A mobilização está marcada para acontecer a partir das 18h, com concentração no Complexo Esportivo "O Portelão".

A agenda ocorre menos de duas semanas após Alfredo Gaspar acompanhar Flávio Bolsonaro em uma visita a Pernambuco, no último dia 16 de setembro. Na ocasião, os dois participaram de compromissos no Recife durante a campanha eleitoral.

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Segundo a organização, candidatos e apoiadores da direita pernambucana foram convidados para participar da carreata em Palmares. A expectativa é de presença de grupos das regiões do Agreste e do Litoral.

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Entre os candidatos ao Senado que devem acompanhar Alfredo Gaspar estão Mendonça Filho e Carlos Sant’Ana. Também foram convidados os candidatos a deputado federal Gilson Machado e Pastor Eurico Gaspar, além do candidato a deputado estadual Gilson Machado Filho.

A mobilização ocorre na reta final da campanha eleitoral e integra a agenda de Alfredo Gaspar em Pernambuco.

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