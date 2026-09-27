Vice de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar volta a Pernambuco para carreata em Palmares no dia 29
Em reta final de campanha, a agenda acontece menos de duas semanas após o candidato acompanhar Flávio em uma visita ao estado, no último dia 16
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O candidato à vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), Alfredo Gaspar (PL) retorna a Pernambuco na próxima terça-feira (29) para participar de uma carreata em Palmares, na Mata Sul do Estado. A mobilização está marcada para acontecer a partir das 18h, com concentração no Complexo Esportivo "O Portelão".
A agenda ocorre menos de duas semanas após Alfredo Gaspar acompanhar Flávio Bolsonaro em uma visita a Pernambuco, no último dia 16 de setembro. Na ocasião, os dois participaram de compromissos no Recife durante a campanha eleitoral.
Segundo a organização, candidatos e apoiadores da direita pernambucana foram convidados para participar da carreata em Palmares. A expectativa é de presença de grupos das regiões do Agreste e do Litoral.
Entre os candidatos ao Senado que devem acompanhar Alfredo Gaspar estão Mendonça Filho e Carlos Sant’Ana. Também foram convidados os candidatos a deputado federal Gilson Machado e Pastor Eurico Gaspar, além do candidato a deputado estadual Gilson Machado Filho.
A mobilização ocorre na reta final da campanha eleitoral e integra a agenda de Alfredo Gaspar em Pernambuco.