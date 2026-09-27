Raquel Lyra participa de missa e acompanha obra na Tenda dos Peregrinos, em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Neste domingo, a candidata ainda visitou o Mercado da Madalena e tem caminhadas previstas nos municípios de Pesqueira, Arcoverde e São Bento do Una

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), esteve no Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt, em Ouro Preto, na cidade de Olinda, na manhã deste domingo (27), onde participou de uma missa e acompanhou as obras de requalificação e contenção da Tenda dos Peregrinos. O serviço recebe R$ 1,4 milhão em investimentos do Governo de Pernambuco e tem previsão de conclusão até dezembro.

A governadora foi acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e do candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP). Durante a visita, a governadora conversou com trabalhadores responsáveis pela intervenção e com o padre Filipe Araújo, que celebrou a missa.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Segundo Raquel, a estrutura deverá oferecer melhores condições para os fiéis que participam das peregrinações, especialmente durante períodos de chuva.

“Essa obra permite ao povo poder vir pra cá para a peregrinação nos dias de chuva, espaço para os devotos poderem rezar, se alimentar. É uma multidão de gente que frequenta isso aqui. É a fé do nosso povo.”

A intervenção foi anunciada em maio e teve os trabalhos iniciados em julho. De acordo com o Governo de Pernambuco, as atividades estão sendo realizadas diariamente, inclusive aos domingos, para que a obra seja entregue ainda neste ano.

Depois do santuário, Raquel esteve no Mercado da Madalena, na Zona Oeste do Recife, onde conversou e tirou foto com comerciantes, frequentadores e apoiadores.

Segundo a agenda desse domingo, a candidata ainda deverá participar de caminhadas em Pesqueira e Arcoverde, durante a tarde, e em São Bento do Una, à noite.