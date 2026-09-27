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Política | Notícia

Raquel Lyra participa de missa e acompanha obra na Tenda dos Peregrinos, em Olinda

Neste domingo, a candidata ainda visitou o Mercado da Madalena e tem caminhadas previstas nos municípios de Pesqueira, Arcoverde e São Bento do Una

Por JC Publicado em 27/09/2026 às 16:36
Raquel Lyra participou de missa no Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt
Raquel Lyra participou de missa no Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt - Yacy Ribeiro

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A candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), esteve no Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt, em Ouro Preto, na cidade de Olinda, na manhã deste domingo (27), onde participou de uma missa e acompanhou as obras de requalificação e contenção da Tenda dos Peregrinos. O serviço recebe R$ 1,4 milhão em investimentos do Governo de Pernambuco e tem previsão de conclusão até dezembro.

A governadora foi acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e do candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP). Durante a visita, a governadora conversou com trabalhadores responsáveis pela intervenção e com o padre Filipe Araújo, que celebrou a missa.

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Segundo Raquel, a estrutura deverá oferecer melhores condições para os fiéis que participam das peregrinações, especialmente durante períodos de chuva.

“Essa obra permite ao povo poder vir pra cá para a peregrinação nos dias de chuva, espaço para os devotos poderem rezar, se alimentar. É uma multidão de gente que frequenta isso aqui. É a fé do nosso povo.”

A intervenção foi anunciada em maio e teve os trabalhos iniciados em julho. De acordo com o Governo de Pernambuco, as atividades estão sendo realizadas diariamente, inclusive aos domingos, para que a obra seja entregue ainda neste ano.

Depois do santuário, Raquel esteve no Mercado da Madalena, na Zona Oeste do Recife, onde conversou e tirou foto com comerciantes, frequentadores e apoiadores.

Segundo a agenda desse domingo, a candidata ainda deverá participar de caminhadas em Pesqueira e Arcoverde, durante a tarde, e em São Bento do Una, à noite.

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