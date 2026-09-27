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Política | Notícia

Lula diz acreditar na inocência de Lulinha e de ex-chefe de gabinete, mas defende investigação

O filho do presidente é investigado pela Polícia Federal (PF) por suposto tráfico de influência no governo em associação a Luchsinger, de quem é amigo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 27/09/2026 às 19:28
Presidente Lula e o filho Lulinha
Presidente Lula e o filho Lulinha - Reprodução

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse acreditar na inocência do seu filho Fábio Luís, conhecido como Lulinha, e do seu ex-chefe de gabinete Marcola, mas defendeu a investigação de ambos. "Eu acho que o Marcola é 100% inocente. Acho que meu filho é inocente. Agora, eles não estão livres da investigação. Eles sabem a verdade", declarou, em trecho antecipado de entrevista gravada para o programa Canal Livre, da Band, deste domingo.

O ex-chefe de gabinete do petista, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, admitiu ter recebido dinheiro da empresária e lobista Roberta Luchsinger, que prestou serviços para o Careca do INSS. Ele alega que foi um empréstimo pessoal.

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Já Lulinha é investigado pela Polícia Federal (PF) por suposto tráfico de influência no governo em associação a Luchsinger, de quem é amigo.

Na entrevista, Lula chamou Luchsinger de "picareta" e disse duvidar que seu filho tenha falado diretamente com autoridades do governo. "O fato de uma pilantra como a Roberta estar falando o que ela quer falar... Eu conheço o que é o papel do lobista. Ele fala: 'Encontrei com o meu amigo, estava com ele no avião, estava com ele no hotel'. Isso não quer dizer nada."

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Sobre Marcola, Lula disse que o assessor "foi de muita lealdade o tempo inteiro" que trabalhou com ele. Também afirmou que se Marcola pediu dinheiro para a lobista, foi "porque estava necessitando".

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E acrescentou: "O dado concreto é que ele pagou. Isso não pode ser considerado corrupção."

 

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