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Política | Notícia

Em Salgueiro, João promete concluir Transnordestina em Pernambuco se eleito

O candidato discursou que pedirá ao presidente Lula para o Estado assumir a conclusão do trecho pernambucano e receber o terminal multimodal

Por JC Publicado em 27/09/2026 às 15:42 | Atualizado em 27/09/2026 às 15:47
Candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) em campanha no município de Salgueiro
Candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) em campanha no município de Salgueiro - Marlon Diego

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, neste domingo (27), em Salgueiro, no Sertão, que pretende pedir ao presidente Lula (PT) que o Estado assuma a conclusão do trecho pernambucano da Transnordestina. A declaração foi dada durante uma carreata pelas ruas do município.

Segundo João, caso seja eleito, o pedido será apresentado já no início do próximo mandato. A proposta também inclui a instalação do terminal multimodal da ferrovia em Pernambuco.

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“Como governador do Estado, irei levar um pedido formal ao presidente Lula, para que ele passe a Transnordestina para o Estado de Pernambuco fazer a obra, concluir o trecho do nosso Estado e poder, inclusive, trazer um terminal multimodal para cá”, afirmou.

O candidato também citou a estrutura prevista para o Ceará e defendeu que Pernambuco tenha participação no projeto. “A gente não pode ver o Ceará com um terminal de combustível, levando o contorno da ferrovia. Tem que vir passar o duto para Pernambuco”, disse.

Durante a agenda, João associou a conclusão da ferrovia a uma parceria com o governo federal e voltou a mencionar obras de infraestrutura hídrica no Estado. Ele afirmou que pretende ampliar as ações iniciadas durante os governos de Lula.

“Lula começou a transposição e realizou a transposição. Nós vamos tirar Pernambuco do mapa do racionamento, fazendo as obras complementares que precisam ser feitas”, declarou.

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Também participaram da agenda o candidato à reeleição ao Senado Humberto Costa (PT), a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT).

Pesquisas

Ao falar sobre a reta final da campanha, o candidato também afirmou que, na avaliação dele, os resultados eleitorais apontam para uma mudança no cenário da disputa.

“O sentimento é o melhor possível. Os resultados já mostram uma virada na nossa eleição”, afirmou.

João ainda disse que pretende encerrar o que chamou de “tempo de perseguição na política” e defendeu uma campanha marcada, segundo ele, por “realização” e “entrega”.


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