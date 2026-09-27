Datafolha: desaprovação do STF é recorde, com 47%; entre eleitores de Flávio, índice chega a 69%
Segundo pesquisa divulgada neste sábado (26), avaliação negativa da corte chegou a 47% e tem piores índices entre os eleitores de Flávio Bolsonaro
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Estadão Conteúdo
Publicado em 27/09/2026 às 10:44
| Atualizado em 27/09/2026 às 10:45
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Pesquisa divulgada neste sábado (26), pelo Datafolha, mostra que a avaliação negativa da corte do Supremo Tribunal Federal (STF) subiu para 47%. Em maio passado, 40% dos entrevistados consideravam ruim o trabalho do STF. O índice atual é o mais alto da série histórica que começou em 2019.
A aprovação do Supremo é maior entre os eleitores do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 32% consideram que o STF faz um bom trabalho.
Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência pelo PL, apenas 6% aprovam o trabalho dos ministros da corte.
Na avaliação negativa, 69% dos eleitores de Flávio Bolsonaro avaliam negativamente o STF, enquanto 24% dos eleitores de Lula, consideram o STF ruim ou péssimo.
O instituto também divulgou nova pesquisa sobre o Congresso Nacional. Para 37% dos entrevistados, o trabalho ruim ou péssimo. Outros 18% avaliam como bom, 40% como regular e 6% não souberam responder.
O levantamento, realizado entre os dias 22 e 23, ouviu 2.002 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026. Já a pesquisa sobre o trabalho do Congresso Nacional, realizada na mesma data, está registrada no TSE sob o número BR-00304/2026.