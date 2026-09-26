fechar
Política | Notícia

STF condena Eduardo Bolsonaro por difamar deputada Tábata Amaral

O julgamento foi realizado em plenário virtual, prevalecendo ao final o entendimento do relator, ministro do STF Alexandre de Moraes

Por Agência Brasil Publicado em 26/09/2026 às 12:24
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sugere que Moraes volte a ser alvo das sanções previstas na Lei Magnitsky
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sugere que Moraes volte a ser alvo das sanções previstas na Lei Magnitsky - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar, por 7 votos a 3, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a um ano de detenção, mais multa de R$ 80 mil, por ter difamado a deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

O julgamento foi realizado em plenário virtual, prevalecendo ao final o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes.

O caso está relacionado a publicações nas redes sociais feitas por Eduardo em outubro de 2021, quando ele afirmou que Tábata atendia aos interesses do empresário Jorge Paulo Lehmann, sócio de uma marca de produtos de higiene, ao defender um programa de distribuição de absorventes.

Moraes acata argumentos da defesa de Tabata

Moraes acatou os argumentos dos advogados da deputada, entendendo que as manifestações de Eduardo, feitas quando ele também era deputado, foram além do simples debate político e não poderiam estar protegidas pela imunidade parlamentar, pois feriram a honra de Tabata.

O relator foi acompanhado por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ficaram vencidos os ministros Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça, que votaram pela absolvição.

Desde fevereiro de 2025, Eduardo Bolsonaro encontra-se nos Estados Unidos, para onde diz ter ido para se proteger do que chama de "perseguição" jurídica no Brasil. O ex-deputado teve concedido um greencard (permissão de residência) pelo governo norte-americano. Ele acabou sendo cassado pela Câmara por excesso de faltas.

Leia também

Deus está nos detalhes
opinião

Deus está nos detalhes
Flávio exibe quadro de Bolsonaro e repete, sem provas, que STF tenta interferir na eleição
Eleições 2026

Flávio exibe quadro de Bolsonaro e repete, sem provas, que STF tenta interferir na eleição

Compartilhe

Tags

Imagem de Agência Brasil

Agência Brasil

editores@jc.com.br