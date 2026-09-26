Presidenciáveis chamam fim das bets por Lula de medida eleito eleitoreira
Adversários do presidente caracterizaram a medida neste momento como manobra mirando votos. Candidato à reeleição não comentou o tema
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Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) proibir todas as bets no País, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse que Lula é o "pai do cassino online" e o "pai do tigrinho" e "está desesperado". As declarações foram feitas em carreata com apoiadores em São João de Meriti (RJ).
As apostas online, conhecidas como bets, foram legalizadas em 2018 no governo de Michel Temer, funcionaram ao longo do mandato de Jair Bolsonaro e foram regulamentadas no atual governo. "Vamos salvar o Brasil das mãos dessa quadrilha do PT. Esse presidente está afundando o brasileiro em dívida, que é o pai do tigrinho, é o pai do cassino online. O Lula está desesperado", afirmou.
Romeu Zema
O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência pelo Novo, Romeu Zema, afirmou neste sábado, 26, que as medidas recentes adotadas pelo governo federal são "aberração eleitoral". "Estamos diante de uma aberração eleitoral, faltando poucos dias para eleição governo federal fazer tantas coisas que teve quase quatro anos para fazer.
Por que ele aprovou as bets lá atrás? Visando só arrecadação mesmo que às custas da destruição financeiras das pessoas mais humildes", disse Zema a jornalistas durante visita a Varginha, em Minas Gerais. Ele fez uma caminhada pelo comércio local.
Sem citar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Zema disse que o presidente é "oportunista". "Um presidente que já teve oportunidade para fazer Brasil avançar e nunca fez, pelo contrário, ele abriu espaço para a bandidagem. É mais uma vez oportunismo político puro de alguém que está vendo que não deve ganhar a eleição", acrescentou Zema.
Renan Santos
O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) classificou como uma "manobra eleitoreira" a medida provisória (MP) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que prevê o fim das apostas on-line, conhecidas como bets.
Em vídeo enviado a jornalistas, Renan avaliou que a medida não deve avançar no Congresso. "Essa MP vai caducar, porque o Congresso é todo comprado pelas bets. Volta tudo ao normal. É só uma medida eleitoreira do Lula para fingir que se preocupa com brasileiros que estão se endividando e ficando viciados em bets" afirmou.
Apesar das críticas à iniciativa do governo, Renan disse ser favorável à proibição das apostas online. Segundo ele, porém, a discussão deveria ocorrer após as eleições e envolver um debate mais amplo com a sociedade.
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Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou neste sábado, 26, a visita ao novo câmpus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, sem discursar. Durante a passagem pelo local, conversou com estudantes.
Tratava-se de uma agenda de governo. Lula não estava acompanhado de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista, nem de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), candidatas ao Senado.
A legislação eleitoral proíbe o comparecimento de candidatos a inaugurações de obras públicas nos três meses anteriores ao pleito. A atividade deste sábado foi apresentada como visita ao câmpus.