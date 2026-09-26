"Pelo fim das bets no Brasil e em Pernambuco também", diz Raquel Lyra em caminhada no Recife

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Candidata à reeleição percorreu ruas do Centro do Recife neste sábado, defendeu continuidade da gestão, pediu votos e anunciou novos investimentos

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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), levou a campanha às ruas do Recife neste sábado (26), em uma caminhada que saiu da Rua da Aurora e seguiu até a Praça do Arsenal, no Bairro do Recife.



Em clima de mobilização na reta final da disputa, a governadora reforçou o discurso de continuidade da gestão, pediu votos e voltou a criticar a expansão das apostas esportivas, defendendo o que chamou de “fim das bets” em Pernambuco e no Brasil.



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O ato ocorreu um dia após a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela capital pernambucana, onde o petista participou de uma caminhada ao lado do candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB).



A concentração da campanha de Raquel ocorreu na Rua da Aurora, de onde a candidata seguiu acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), dos postulantes ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além de candidatos a deputado e lideranças ligadas ao setor cultural. A mobilização, batizada de “Onda 55”, percorreu a região central até a Praça do Arsenal.



Durante o discurso, Raquel fez um balanço das ações atribuídas ao seu governo e afirmou que Pernambuco teria retomado uma trajetória de crescimento. A governadora citou números como os 200 mil empregos formais e as 26 mil moradias entregues, além de mencionar investimentos em infraestrutura, água, educação e segurança.



“Pernambuco estava andando de lado, mas voltou. O Leão do Norte acordou”, afirmou.



Contra as bets



A fala sobre as apostas esportivas apareceu no encerramento do discurso, quando Raquel associou a expansão das bets a problemas sociais e de segurança pública. A governadora afirmou que não considera adequado o Estado estimular atividades que, segundo ela, podem contribuir para o endividamento das famílias e para o fortalecimento do crime.



“Não dá para a gente colocar luzes, nem fortalecer aquilo que faz mal à nossa gente, que adoece, endivida nossas famílias e que garante o fortalecimento do crime. Eu não sou disso não”, declarou.



Na sequência, Raquel fez uma defesa explícita do fim das apostas esportivas. “Como ex-delegada da Polícia Federal, como procuradora do Estado, como governadora de Pernambuco, com a responsabilidade de combater os desafios que a gente tem pela frente, pelo fim das bets no Brasil e em Pernambuco também”, disse.



A crítica às bets já vinha sendo utilizada pela governadora em agendas recentes. Na quinta-feira (24), durante compromisso no Bairro do Recife, Raquel havia afirmado que o Recife teria se tornado a “capital das Bets” e criticado a redução da alíquota de imposto sobre a atividade. Também disse que não aceita patrocínio do Governo de Pernambuco relacionado às casas de apostas.



A candidata também voltou a destacar a estratégia de reunir diferentes partidos em torno da administração estadual. Raquel afirmou que, durante o governo, procurou trabalhar com prefeitos independentemente da legenda partidária.



“A gente não perguntou qual era a bandeira do partido de cada um. A gente só quis trabalhar, entregar creche, estrada, água”, afirmou.



A governadora reconheceu, ainda, que sua gestão não conseguiu atender a todas as demandas do Estado. “Eu sei que eu não fiz tudo. E tem gente que não recebeu o governo da maneira que podia e que precisa”, disse.



Centro do Recife



Raquel também apresentou novos compromissos para a região central da capital. Entre eles, citou um investimento de R$ 350 milhões para a “fiação completa” do Bairro do Recife e prometeu a urbanização completa do bairro de São José.



A governadora mencionou ainda intervenções em prédios públicos no Centro, incluindo a transformação de imóveis em moradias. Segundo ela, o prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e um imóvel da Caixa Econômica Federal deverão ser utilizados para habitação.



“Casa perto do trabalho, o povo do Centro é um povo mais feliz, trabalha pertinho do trabalho”, afirmou.

Na área de segurança, Raquel citou a implantação de estruturas voltadas à proteção na região turística e mencionou a presença do 16º Batalhão da Polícia Militar. Ela também voltou a defender a conclusão das ações voltadas à retirada de famílias de áreas de palafitas no Recife.



“Nós vamos terminar com a palafita no Recife, sim, porque não é destino de um povo morar em cima de um rio, numa casa de madeira, tendo medo de seu filho cair numa vala”, afirmou.



Passagem por Petrolina



Antes da agenda na capital, Raquel esteve em Petrolina, no Sertão do São Francisco, onde participou de uma caminhada pelas ruas do Centro. O ato foi organizado pelo prefeito Simão Durando e reuniu aliados da governadora na região. A expectativa divulgada pela organização era de uma mobilização com milhares de apoiadores.



Ao lado de lideranças como o ex-prefeito de Petrolina e candidato a deputado federal Miguel Coelho (União), o deputado federal Fernando Filho (União), o deputado estadual Antonio Coelho (União), além do prefeito Simão Durando, Raquel aproveitou a agenda para anunciar uma nova promessa na área da saúde: a construção do Hospital Regional de Petrolina.



O projeto, segundo a governadora, prevê R$ 300 milhões em investimentos e terá como objetivo ampliar a oferta de atendimentos de urgência e cirurgias no Sertão do São Francisco. Raquel afirmou que o terreno para a unidade já foi escolhido e que o projeto está em fase de conclusão.



“Eu vim aqui assumir um compromisso com vocês: o Hospital Dom Malan vai virar hospital pediátrico e maternidade. O Hospital Municipal também é compromisso nosso. E vem aí o Hospital Regional de Petrolina. Serão R$ 300 milhões em investimentos, garantindo a esse povo o direito de cuidar da saúde mais perto de casa”, declarou.



“Para quem já entregou mais de mil leitos, tem cinco hospitais em construção e já entregou dois, é claro que o próximo é o de Petrolina”, afirmou.