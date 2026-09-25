Túlio participa de ato de Lula ao lado de apoiadores de Raquel Lyra e nega hostilização no Recife

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Candidato ao Senado pela chapa de Raquel acompanhou ato de Lula e defendeu união entre grupos que apoiam o presidente na eleição

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O candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD), que integra a chapa da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), participou nesta sexta-feira (25) da mobilização do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Recife.

Durante a concentração, o candidato afirmou que não viu hostilização entre os diferentes grupos políticos que acompanharam o ato e defendeu a presença de Lula em palanques de candidaturas distintas em Pernambuco.

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“Eu sou uma pessoa, a Raquel é outra. Eu apoio o Lula, sempre apoiei. E eu não estou vendo hostilização, muito pelo contrário. As pessoas estão abraçando”, afirmou Túlio.

A declaração ocorreu em meio à presença de militantes e apoiadores de diferentes candidaturas no entorno da Avenida Rio Branco, nas proximidades do Marco Zero, onde estava previsto o encerramento da caminhada.

No local, houve gritos direcionados a apoiadores de Raquel, com cobranças para que a governadora se posicionasse na disputa presidencial e provocações relacionadas à proximidade política de parte do grupo com o campo bolsonarista.

Túlio estava acompanhado de apoiadores de sua candidatura e de Raquel, fora da estrutura da Frente Popular, que tem João Campos (PSB) como candidato ao Governo de Pernambuco. O grupo permaneceu na Avenida Rio Branco enquanto aguardava a chegada de Lula e dos demais participantes da mobilização, iniciada no Cais de Santa Rita e com percurso pelo Centro do Recife até o Marco Zero.

Apesar de integrar a chapa de Raquel, adversária de João Campos na disputa pelo Governo de Pernambuco, Túlio declarou apoio à candidatura de Lula e participou da agenda presidencial. A governadora não esteve no ato no Recife e cumpriu agenda própria no Sertão do Estado.

Durante a concentração, Túlio também defendeu a possibilidade de Lula dividir espaço com diferentes grupos políticos durante a campanha em Pernambuco. O candidato afirmou que considera positiva a presença do presidente em mais de um palanque e mencionou a possibilidade de um encontro durante a mobilização.

“Reconheço a importância de ter o presidente Lula em dois palanques e três palanques com o Ivan. Eu acho que é isso que a gente precisa levar. Esse momento de união pra colocar mais força ainda na campanha do presidente Lula”, disse.

Fora do palanque

Embora a caminhada tenha reunido diferentes militâncias e candidaturas que declararam apoio a Lula, o palanque instalado no trio elétrico que acompanhou o presidente foi reservado à chapa majoritária da Frente Popular, formada por João Campos (PSB), candidato ao Governo de Pernambuco, Carlos Costa (Republicanos), candidato a vice, e os candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

Túlio acompanhou a mobilização fora da estrutura principal, assim como o candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL), que também declarou apoio a Lula. A participação do candidato do PSD já havia sido anunciada previamente como uma presença ao longo do percurso, sem acesso ao palanque.

Apesar de estar fora da estrutura principal, Túlio afirmou que sua aproximação com Lula não depende da atual composição eleitoral e citou episódios anteriores em que esteve ao lado do petista.

“Eu não preciso subir ao palanque de Lula, porque eu estive ao lado de Lula nesses últimos 20 anos da minha vida. Estive ao lado de Lula quando Dilma foi impeachmada, muitos não estavam. Estive ao lado de Lula quando ele esteve preso, muitos não estavam”, afirmou.

Bets aproximam discurso de Lula e Raquel

A possibilidade de aproximação entre Lula e Raquel também foi citada por Túlio a partir do debate sobre as casas de apostas esportivas, tema que ganhou espaço na campanha em Pernambuco.

Nos últimos dias, Lula intensificou as críticas às bets e defendeu medidas mais duras contra o setor. João Campos, que era prefeito do Recife quando a tributação municipal das empresas de apostas foi alterada, também afirmou apoiar a iniciativa do presidente contra as bets e declarou ser pessoalmente contrário às apostas.

Raquel Lyra passou a explorar o tema eleitoralmente nas últimas semanas. A governadora critica a redução do imposto promovida durante a gestão de João e tem usado as próprias publicações de Lula sobre as bets para cobrar medidas contra o setor.

Em comentário feito nas redes sociais do presidente, Raquel afirmou que o tema deveria unir diferentes forças políticas e voltou a relacionar a expansão das empresas de apostas no Recife à mudança tributária aprovada durante a gestão do socialista.

É nesse contexto que Túlio diz enxergar pontos de convergência entre Lula e Raquel. Ao ser questionado sobre a possibilidade de fazer uma aproximação entre os dois, ele citou, além das bets, temas como combate à fome, geração de empregos, fortalecimento do serviço público, educação e saúde.

“As pautas do presidente Lula e da governadora Raquel são muito similares. Erradicação da fome, geração de emprego, contra as bets, fortalecimento de serviço público, educação, saúde. São pautas com muito em comum.”

Na avaliação de Túlio, a existência de alianças eleitorais distintas não impede que os grupos atuem em torno de temas semelhantes.

“Não estão no mesmo partido, na mesma coligação, mas estão nas mesmas lutas diariamente. Por isso eu acredito que essa união é importante pra Lula, importante pra Raquel.”

A caminhada de Lula teve concentração no Cais de Santa Rita e seguiu em direção ao Marco Zero, onde ocorreu o encerramento da mobilização.

