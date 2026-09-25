No Recife, Lula promete fim das bets, combate ao feminicídio e chama família Bolsonaro de 'traidores'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O petista também citou ações dos governos dele, defendeu aumento real do salário mínimo e falou sobre a própria trajetória em Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Em ato de campanha eleitoral no Recife, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um comício no Marco Zero, no centro da cidade, nesta sexta-feira (25). Acompanhado do candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB), a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e do senador candidato à reeleição Humberto Costa (PT), Lula discursou sobre as políticas públicas que trouxe durante a trajetória política, ao combate às bets e feminicídio, e criticou Vorcaro e a família Bolsonaro.

Neste ano, Pernambuco conta com 7.225.744 eleitoras e eleitores aptos a participarem das eleições, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vinda de Lula ao Recife também marca a importância de se firmar e conquistar o colégio eleitoral do estado, que é o 7º maior do país e 2º do Norteste.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Durante o discurso, o presidente voltou a citar a vinda à Brasilia Teimosa em 2003, na Zona Sul da cidade, assim que ganhou às eleições, acompanhado de ministros.

"Eu queria que os ministros vissem como é que vive a parte mais pobre da população. Para eles saberem que eles não estão lá em Brasília governando para quem tá de terno e gravata, eles tem que governar para o povo mais humilde e mais necessitado desse país", afirmou.

Ainda nesse tópico, o petista voltou a ressaltar as políticas de cotas raciais e defendeu o aumento do salário mínimo.

"Eu tenho muito orgulho de, no nosso governo, ter aprovado as cotas para que o povo negro tivesse a oportunidade de entrar na universidade. Que garante aumento real do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB todo ano. E eu quero dizer para vocês, enquanto eu for presidente da República, o salário mínimo terá aumento do crescimento da riqueza desse país", reforçou.

Ele ainda reforçou o carinho que tem pelo estado, elogiando a bandeira de Pernambuco: "Aqui é a bandeira brasileira. E a bandeira mais bonita do Brasil, que é a bandeira de Pernambuco. E toda vez que eu passo na frente do Congresso Nacional, que eu vejo o pavilhão das bandeiras, efetivamente a de Pernambuco é muito bonita".

Em outro momento, criticou as questões envolvendo o escândalo do INSS, esquema bilionário de fraudes que desviou bilhões de reais de aposentados e pensionistas por meio de descontos associativos ilegais aplicados diretamente nas folhas de pagamento.

"Eles criaram uma quadrilha da previdência social que roubou 3 bilhões e meio dos aposentados. E nós descobrimos a quadrilha, prendemos a quadrilha, recuperamos 6 bilhões e já pagamos 3 bilhões e meio aos aposentados e a quadrilha criada pelo Bolsonaro está presa", disse o presidente Lula.



Ele ainda criticou o principal adversário na corrida eleitoral, Flávio Bolsonaro (PL): "Votar na família Bolsonaro é votar em Vorcaro. Votar no Bolsonaro é votar na quadrilha que assaltou a previdência social. Votar neles é votar num cara que vai dormir enrolado na bandeira americana, porque eles são traidores".

O presidente também pontuou sobre reeducar os homens, para que eles compreendam que as mulheres que moram com eles "não são empregadas".

"Não são nossas propriedades, elas moram com a gente, e a gente gosta delas e trata elas bem. Se a gente não tratar, mulher não tem que ficar aturando desaforo. E muito menos violência", alegou.

Continuando a fala, Lula afirmou que "não é normal alguém levantar a mão e bater numa mulher, ou alguém matar mulher" e "quem fizer isso vai para cadeia".

No final do discurso, disse que a primeira coisa que faria depois de sair do Recife seria ir a São Paulo: "Eu tenho um ato oficial para assinar algumas coisas. Uma delas é para acabar com as bets".

Caminhada de Lula no Recife - Junior Souza/JC Imagem

Senado

Marília Arraes e Humberto Costa estiveram no palanque e reafirmaram o apoio que Lula terá dentro do Senado Federal, caso eles sejam eleitos.

"Nós vamos fazer muita coisa, lá no Senado. A proposta que os empresários não querem que vote, mas, presidente, nós vamos derrotar a escravidão da escala 6x1 e garantir que os trabalhadores possam ter uma vida minimamente digna", disse o senador.

Já a candidata destacou que nunca serão inimigos do povo, que "jamais vão dar um voto contra o trabalhador" e garantiu que as bets não vão voltar no Senado. Marília também comentou sobre as ações do governo.

"É nenhuma mulher a menos, a gente vai acabar com feminicídio no Brasil. É a Farmácia Popular garantindo tratamento de tecnologia de ponta para quem precisa, inclusive com a caneta que rico toma e que tá incomodado porque o pobre vai passar a tomá-lo no seu governo também", realçou.