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Política | Notícia

No Recife, Lula promete fim das bets, combate ao feminicídio e chama família Bolsonaro de 'traidores'

O petista também citou ações dos governos dele, defendeu aumento real do salário mínimo e falou sobre a própria trajetória em Pernambuco

Por Alice Lins Publicado em 25/09/2026 às 13:31
Caminhada de Lula no Recife
Caminhada de Lula no Recife - Junior Souza/JC Imagem

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Em ato de campanha eleitoral no Recife, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um comício no Marco Zero, no centro da cidade, nesta sexta-feira (25). Acompanhado do candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB), a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e do senador candidato à reeleição Humberto Costa (PT), Lula discursou sobre as políticas públicas que trouxe durante a trajetória política, ao combate às bets e feminicídio, e criticou Vorcaro e a família Bolsonaro.

Neste ano, Pernambuco conta com 7.225.744 eleitoras e eleitores aptos a participarem das eleições, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A vinda de Lula ao Recife também marca a importância de se firmar e conquistar o colégio eleitoral do estado, que é o 7º maior do país e 2º do Norteste.

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Durante o discurso, o presidente voltou a citar a vinda à Brasilia Teimosa em 2003, na Zona Sul da cidade, assim que ganhou às eleições, acompanhado de ministros.

"Eu queria que os ministros vissem como é que vive a parte mais pobre da população. Para eles saberem que eles não estão lá em Brasília governando para quem tá de terno e gravata, eles tem que governar para o povo mais humilde e mais necessitado desse país", afirmou.

Ainda nesse tópico, o petista voltou a ressaltar as políticas de cotas raciais e defendeu o aumento do salário mínimo.

"Eu tenho muito orgulho de, no nosso governo, ter aprovado as cotas para que o povo negro tivesse a oportunidade de entrar na universidade. Que garante aumento real do salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB todo ano. E eu quero dizer para vocês, enquanto eu for presidente da República, o salário mínimo terá aumento do crescimento da riqueza desse país", reforçou.

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Ele ainda reforçou o carinho que tem pelo estado, elogiando a bandeira de Pernambuco: "Aqui é a bandeira brasileira. E a bandeira mais bonita do Brasil, que é a bandeira de Pernambuco. E toda vez que eu passo na frente do Congresso Nacional, que eu vejo o pavilhão das bandeiras, efetivamente a de Pernambuco é muito bonita".

Em outro momento, criticou as questões envolvendo o escândalo do INSS, esquema bilionário de fraudes que desviou bilhões de reais de aposentados e pensionistas por meio de descontos associativos ilegais aplicados diretamente nas folhas de pagamento.

"Eles criaram uma quadrilha da previdência social que roubou 3 bilhões e meio dos aposentados. E nós descobrimos a quadrilha, prendemos a quadrilha, recuperamos 6 bilhões e já pagamos 3 bilhões e meio aos aposentados e a quadrilha criada pelo Bolsonaro está presa", disse o presidente Lula.

Ele ainda criticou o principal adversário na corrida eleitoral, Flávio Bolsonaro (PL): "Votar na família Bolsonaro é votar em Vorcaro. Votar no Bolsonaro é votar na quadrilha que assaltou a previdência social. Votar neles é votar num cara que vai dormir enrolado na bandeira americana, porque eles são traidores".

O presidente também pontuou sobre reeducar os homens, para que eles compreendam que as mulheres que moram com eles "não são empregadas".

"Não são nossas propriedades, elas moram com a gente, e a gente gosta delas e trata elas bem. Se a gente não tratar, mulher não tem que ficar aturando desaforo. E muito menos violência", alegou.

Continuando a fala, Lula afirmou que "não é normal alguém levantar a mão e bater numa mulher, ou alguém matar mulher" e "quem fizer isso vai para cadeia".

No final do discurso, disse que a primeira coisa que faria depois de sair do Recife seria ir a São Paulo: "Eu tenho um ato oficial para assinar algumas coisas. Uma delas é para acabar com as bets".

Junior Souza/JC Imagem
Caminhada de Lula no Recife - Junior Souza/JC Imagem

Senado

Marília Arraes e Humberto Costa estiveram no palanque e reafirmaram o apoio que Lula terá dentro do Senado Federal, caso eles sejam eleitos. 

"Nós vamos fazer muita coisa, lá no Senado. A proposta que os empresários não querem que vote, mas, presidente, nós vamos derrotar a escravidão da escala 6x1 e garantir que os trabalhadores possam ter uma vida minimamente digna", disse o senador.

Já a candidata destacou que nunca serão inimigos do povo, que "jamais vão dar um voto contra o trabalhador" e garantiu que as bets não vão voltar no Senado. Marília também comentou sobre as ações do governo.

"É nenhuma mulher a menos, a gente vai acabar com feminicídio no Brasil. É a Farmácia Popular garantindo tratamento de tecnologia de ponta para quem precisa, inclusive com a caneta que rico toma e que tá incomodado porque o pobre vai passar a tomá-lo no seu governo também", realçou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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