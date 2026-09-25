"Não pego qualquer associação para botar menino para cuidar": Raquel Lyra critica modelo de creches de João Campos
Na Rádio Maranata, governadora afirmou que unidades de seu programa são construídas com estrutura própria e disse que não aceita improvisações
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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), voltou a usar a política de creches como um dos principais pontos de diferenciação em relação ao adversário João Campos (PSB).
Durante sabatina promovida pela Rádio Maranata, nesta sexta-feira (25), a candidata afirmou que as unidades incluídas em seu programa são construídas do zero, com terreno e projeto próprios, e criticou, sem citar diretamente o modelo pelo nome, a utilização de estruturas já existentes para ampliar a oferta de vagas na educação infantil. Segundo Raquel, a prioridade é garantir que as crianças sejam atendidas em espaços planejados especificamente para essa finalidade.
A declaração ocorreu ao comentar as ações voltadas às mulheres e à primeira infância. Raquel afirmou que pretende entregar 250 creches em Pernambuco e que 100 unidades devem estar concluídas até o fim deste ano.
A meta, reiterada pela candidata durante a campanha, é chegar às 250 até o primeiro semestre de 2027. Na sabatina, ela associou a ampliação da rede de educação infantil à autonomia econômica das mulheres, argumentando que a existência de uma vaga em creche permite que mães deixem os filhos em segurança para trabalhar.
Na avaliação da governadora, o modelo adotado pelo Estado se diferencia pela construção de unidades planejadas desde a origem. Ao fazer uma comparação com a atuação de João Campos no Recife, Raquel afirmou que o adversário recorreu a estruturas preexistentes e classificou como inadequado utilizar espaços que, segundo ela, não foram concebidos originalmente para funcionar como creches.
A crítica foi incorporada ao discurso da candidata em um momento em que a primeira infância se tornou um dos temas presentes na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.
Ela defendeu que a administração estadual não deve simplesmente adaptar qualquer espaço para receber crianças. “Eu não pego qualquer associação ligada a qualquer liderança política para poder botar menino para cuidar. Comigo, não. Eu sou mãe. Eu sou mãe que cuida”, declarou.
A governadora também procurou vincular a discussão sobre infraestrutura à qualidade do atendimento. Segundo ela, o programa estadual parte da escolha do terreno e da elaboração do projeto antes da execução da obra. Em agosto, ao apresentar a proposta em agenda de campanha, Raquel já havia defendido que as unidades seriam feitas “do jeito certo”, com terrenos selecionados e projetos próprios.
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No discurso desta sexta-feira, Raquel também apresentou a política de creches como parte de uma estratégia mais ampla de proteção social às mulheres. A candidata relacionou a oferta de vagas à possibilidade de mães ingressarem ou permanecerem no mercado de trabalho e afirmou que pretende ampliar, em um eventual segundo mandato, políticas voltadas à autonomia econômica feminina.