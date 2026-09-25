"Estou pronto para ser um grande governador de Pernambuco ao seu lado", diz João Campos em ato de Lula no Recife

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Em ato no Recife, candidato do PSB reforça aliança com presidente e promete levar para o Estado modelo de gestão adotado na capital

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A nove dias do primeiro turno das eleições, o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) aproveitou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Recife, nesta sexta-feira (25), para reforçar a aliança entre os dois partidos e projetar uma eventual gestão conjunta no Estado.



Em discurso durante o ato de campanha, realizado no Centro do Recife, o candidato ao governo afirmou estar preparado para assumir o Palácio do Campo das Princesas ao lado do petista e apresentou como compromissos a reindustrialização de Pernambuco, a ampliação do acesso à educação superior e técnica, a conclusão da Transnordestina e o enfrentamento do racionamento de água.



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“Eu estou pronto, animado, para ser um grande governador de Pernambuco ao seu lado. Porque aqui nós temos lado e compromisso”, afirmou João, dirigindo-se a Lula.



A visita do presidente ao Estado foi articulada pela campanha socialista e marca a primeira participação de Lula em um ato eleitoral em Pernambuco desde o início da corrida de 2026. A caminhada saiu do Cais de Santa Rita em direção ao Marco Zero e reuniu também os candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), além do candidato a vice-governador Carlos Costa.



A presença de Lula acontece em um cenário de disputa acirrada pelo Governo de Pernambuco. Na pesquisa Datafolha divulgada em 24 de setembro, Raquel Lyra (PSD) apareceu com 48% das intenções de voto, contra 44% de João Campos.



Ao longo do discurso, João procurou associar sua candidatura ao projeto político nacional de Lula e apresentou a relação entre os dois como uma parceria que ultrapassaria a campanha eleitoral. “A gente vai ver Pernambuco liderar o Nordeste. Pernambuco se reindustrializar. Eu vou lhe dar uma informação, presidente”, afirmou.



Na sequência, citou a Refinaria Abreu e Lima e a fábrica da Jeep como símbolos do ciclo de industrialização iniciado no Estado durante governos anteriores do PSB e atribuiu a Lula papel decisivo na instalação dos empreendimentos.



Segundo João, as duas indústrias representam, juntas, 25% da economia pernambucana. A partir desse argumento, o candidato defendeu um novo ciclo de desenvolvimento econômico, com maior integração entre formação profissional e mercado de trabalho.



Ele afirmou que pretende ampliar para Pernambuco uma política que, segundo ele, foi adotada durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife, permitindo que moradores das periferias tenham acesso ao ensino superior e ocupem postos de trabalho qualificados nas empresas instaladas no Estado.



João citou a Transnordestina, obra que se tornou um dos principais temas da agenda econômica da Frente Popular em Pernambuco, e afirmou que pretende concluir a ligação ferroviária até Suape em parceria com o governo federal. “Eu tenho certeza que juntos haveremos de concluir a Transnordestina em Pernambuco”, declarou.



Ao mencionar a marca política de Lula de ter retirado o Brasil do Mapa da Fome, João estabeleceu um paralelo com a situação hídrica do Estado.



“Agora chegou a hora de tirarmos Pernambuco do mapa do racionamento de água”, afirmou. João disse que pretende executar, em parceria com o governo federal, obras destinadas a ampliar a oferta e a distribuição de água no Estado.



A defesa da aliança com Lula também foi levada por João para temas de alcance nacional. O candidato afirmou que o presidente estaria “do lado certo da história” ao defender medidas como o fim da jornada de trabalho 6x1, o combate ao feminicídio e a expansão do Sistema Único de Saúde, das universidades e dos institutos federais. João declarou ainda que, como presidente nacional do PSB, pretende apoiar essas pautas no Congresso Nacional.



“Para todas essas medidas, o senhor vai contar comigo e contará com o partido que eu presido, o PSB, para lutar pelo povo no Congresso Nacional”, disse.



A fala teve ainda um componente pessoal. João levou para o palco um presente que, segundo relatou, havia sido comprado por seus pais para Lula em 2012, mas acabou guardado na casa da família. Trata-se de um pau de arara produzido por artesãos pernambucanos.



O objeto foi apresentado como uma referência à trajetória de Lula, que deixou Pernambuco ainda criança com a mãe, Dona Lindu, em busca de melhores condições de vida.



João contou que encontrou o presente durante uma visita à casa dos pais e decidiu entregá-lo ao presidente durante a agenda desta sexta. Ao recordar a própria trajetória familiar, o candidato também mencionou o pai, o ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014 durante a campanha presidencial.



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Em um dos trechos mais emocionados do discurso, João afirmou ter sentido a presença do pai durante a atual campanha. “Eu tive certeza que o meu pai estava do meu lado nessa caminhada. Meu pai nunca teve a oportunidade de me ver discursando, nem eu nunca subir num palanque ou num palco para falar ao lado dele”, afirmou.



Na sequência, relacionou a memória de Eduardo Campos ao projeto de chegar ao governo estadual. “Eu vou ter a oportunidade, com fé em Deus e em Nossa Senhora, de ser governador de Pernambuco com Lula presidente”, declarou.



João pediu votos para Lula, para sua própria candidatura e para os nomes da chapa da Frente Popular ao Senado. Também fez um apelo para que a disputa eleitoral permanecesse concentrada no debate político. “Não vamos cair na ira nem na agressividade de adversários. O nosso compromisso é com o povo. O nosso debate é com quem precisa de um Brasil melhor. O nosso lado é o lado da verdade, da generosidade e da esperança”, afirmou.

