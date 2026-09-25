Em caminhada no Recife, Lula levanta cartaz escrito "fim das bets"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta sexta-feira (25), uma caminhada pelas ruas do Recife antes de um comício marcado para o Marco Zero, no centro da capital pernambucana. Lula saiu do Novotel, onde estava hospedado, e segue em direção ao local do ato acompanhado de lideranças políticas e militantes.
Entre os políticos que acompanham o presidente estão João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco, a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e o senador candidato à reeleição Humberto Costa (PT), além de outras lideranças que participam da mobilização.
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A caminhada reúne militantes com bandeiras e cartazes de apoio a Lula e a João Campos. Também participam da mobilização grupos tradicionais do Carnaval de Pernambuco, como o bloco "Eu Acho é Pouco" e o "Minhocão de Olinda", levando elementos da cultura carnavalesca para o percurso.
Durante a caminhada, Lula escreveu em um cartaz a frase "fim das bets", em referência às plataformas de apostas esportivas. O tema tem sido citado pelo presidente em agendas recentes e deve voltar a aparecer entre os assuntos abordados durante o ato.
Em outro momento do percurso, Lula levantou a bandeira do Brasil ao lado dos candidatos e lideranças que participam da caminhada.
Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento.
Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.