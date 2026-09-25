Em caminhada no Recife, Lula levanta cartaz escrito "fim das bets"

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Presidente percorre trecho entre o Novotel e o Marco Zero acompanhado de candidatos e lideranças políticas; militancias e apoiadores estão presentes

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta sexta-feira (25), uma caminhada pelas ruas do Recife antes de um comício marcado para o Marco Zero, no centro da capital pernambucana. Lula saiu do Novotel, onde estava hospedado, e segue em direção ao local do ato acompanhado de lideranças políticas e militantes.

Entre os políticos que acompanham o presidente estão João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco, a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e o senador candidato à reeleição Humberto Costa (PT), além de outras lideranças que participam da mobilização.

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A caminhada reúne militantes com bandeiras e cartazes de apoio a Lula e a João Campos. Também participam da mobilização grupos tradicionais do Carnaval de Pernambuco, como o bloco "Eu Acho é Pouco" e o "Minhocão de Olinda", levando elementos da cultura carnavalesca para o percurso.

Caminhada de Lula no Recife, ao lado de João Campos, Marília Arraes e Humberto Costa - Reprodução/Canal oficial de Lula no YouTube

Durante a caminhada, Lula escreveu em um cartaz a frase "fim das bets", em referência às plataformas de apostas esportivas. O tema tem sido citado pelo presidente em agendas recentes e deve voltar a aparecer entre os assuntos abordados durante o ato.

Em outro momento do percurso, Lula levantou a bandeira do Brasil ao lado dos candidatos e lideranças que participam da caminhada.

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