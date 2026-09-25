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Política | Notícia

Conselho superior do MPF arquiva investigação contra Gonet por suposta relação com Vorcaro

Dados obtidos pela Polícia Federal mostram uma foto em que Gonet aparece empunhando um charuto na mesma mesa que o banqueiro.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/09/2026 às 18:42
Procurador-geral da República Paulo Gonet.
Procurador-geral da República Paulo Gonet. - Foto: Rosinei Coutinho/STF

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O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) decidiu nesta sexta-feira, 25, por 5 votos a 4, rejeitar o pedido de abertura de uma investigação contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, por sua suposta relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Dados obtidos pela Polícia Federal mostram uma foto em que Gonet aparece empunhando um charuto na mesma mesa que o banqueiro, além de mensagens em que o PGR diz estar com "saudades" e chama o ex-dono do Master de "máquina".

Reprodução
Gonet aparece fumando charuto ao lado do advogado Ciro Soares e do banqueiro Daniel Vorcaro, em Londres - Reprodução

A maioria dos conselheiros acompanhou o entendimento do relator, Francisco Severino, que disse não identificar elementos suficientes para apurar a conduta do procurador-geral. Votaram neste sentido, Celso de Albuquerque, Alexandre Camanho, Hindemburgo Chateaubriand e Nicolao Dino. Já os subprocuradores Janice Ascari, Samantha Chantal, José Adônis e Ana Borges Santos defenderam a abertura da investigação.

Apesar do placar apertado em relação à apuração contra Gonet, o CSMPF foi unânime, com 9 votos, para mantê-lo na condução dos processos relacionados ao Master.

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