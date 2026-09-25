Conselho superior do MPF arquiva investigação contra Gonet por suposta relação com Vorcaro

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Dados obtidos pela Polícia Federal mostram uma foto em que Gonet aparece empunhando um charuto na mesma mesa que o banqueiro.

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O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) decidiu nesta sexta-feira, 25, por 5 votos a 4, rejeitar o pedido de abertura de uma investigação contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet, por sua suposta relação com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Dados obtidos pela Polícia Federal mostram uma foto em que Gonet aparece empunhando um charuto na mesma mesa que o banqueiro, além de mensagens em que o PGR diz estar com "saudades" e chama o ex-dono do Master de "máquina".

Gonet aparece fumando charuto ao lado do advogado Ciro Soares e do banqueiro Daniel Vorcaro, em Londres - Reprodução

A maioria dos conselheiros acompanhou o entendimento do relator, Francisco Severino, que disse não identificar elementos suficientes para apurar a conduta do procurador-geral. Votaram neste sentido, Celso de Albuquerque, Alexandre Camanho, Hindemburgo Chateaubriand e Nicolao Dino. Já os subprocuradores Janice Ascari, Samantha Chantal, José Adônis e Ana Borges Santos defenderam a abertura da investigação.

Apesar do placar apertado em relação à apuração contra Gonet, o CSMPF foi unânime, com 9 votos, para mantê-lo na condução dos processos relacionados ao Master.