Conselho do MPF rejeita investigação contra Gonet por relação com Vorcaro

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Por 5 votos a 4, o órgão, que exerce controle correcional sobre a categoria, concluiu não haver indícios de irregularidades no caso do Banco Master

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O Conselho Superior do Ministério Público Federal decidiu pelo arquivamento do pedido de investigação contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Por cinco votos a quatro, o órgão, que exerce controle correcional sobre a categoria, concluiu não haver indícios de irregularidades na atuação dele no caso do Banco Master.

A denúncia tinha como fundamento relatório da Polícia Federal (PF) que revelou proximidade de Gonet com o dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro, com quem viajou para Londres para participar de degustação de uísque e charutos. O voto decisivo foi do presidente do colegiado, Nicolao Dino, irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino.

O documento, cujo conteúdo foi revelado com exclusividade pelo Estadão e depois tornado público, mostra que o procurador conversava com o banqueiro por intermédio do advogado Ciro Soares. Eles chegaram a conversar por telefone. Mantiveram contato por mensagens em que Gonet diz estar com saudades de Vorcaro e o chama de "máquina", em tom elogioso.

O procurador-geral pediu a nulidade do relatório e acusou o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, de conduzi-lo com parcialidade.

A deliberação do Conselho Superior do MPF avaliou se as informações encontradas pela PF geravam impedimento para atuação de Gonet em ações nas quais Vorcaro figura como réu e se constituíam indícios de ilegalidade. O relator da matéria no colegiado foi o subprocurador Francisco de Assis Sanseverino, que opinou contra a abertura de investigação. Ele foi acompanhado de Nicolao Dino, Hindemburgo Chateaubriand Filho, Alexandre Camanho Assis e Celso de Albuquerque Silva.

Em seu voto, Nicolao Dino alegou que, quando participou da degustação bancada por Vorcaro em Londres, Gonet não tinha condições de saber das implicações criminais contra o banqueiro. "Seria exigível de qualquer um de nós fazer esse juízo premonitório? Exigir, por exemplo, que fizéssemos uma viagem no tempo e disséssemos: ‘Senhor procurador-geral de hoje, vá a abril de 2024 e diga para Vossa Excelência que Vossa Excelência não deve estar aqui, porque aquele cidadão, daqui a dois anos, estará sendo julgado por você mesmo", disse.

O subprocurador Hindemburgo Chateaubriand Filho afirmou que Gonet não tem relação de proximidade com o dono do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central. "Não há rigorosamente nada que possa sugerir que o procurador-geral da República tenha algum tipo de amizade íntima com esse investigado", disse.

Ele justificou a posição pela ausência do banqueiro na lista de contatos telefônicos de Gonet, com quem ele se comunicava por um advogado. Atribuiu o linguajar amigável do procurador-geral, que disse sentir saudades de Vorcaro e o chamou de "máquina", à "personalidade", à "gentileza" e à "forma cordata de Gonet" tratar as pessoas.

‘ESFERA PESSOAL’

Já Ana Borges Santos, José Adonis Callou de Araújo Sá, Samantha Dobrowolski e Janice Ascari defenderam a abertura de apuração contra Gonet.

Samantha Dobrowolski apontou falta de "preservação da ética funcional que deve reger as altas autoridades". Disse ainda que Gonet era diretamente interessado em retirar do processo conteúdos que diziam respeito à "sua esfera pessoal".

STF

Ministros do Supremo elogiaram a decisão do Conselho Superior do Ministério Público de manter Gonet na condução das investigações do caso Master. Aliados de Alexandre de Moraes na Corte consideraram a decisão acertada. Gonet é próximo não apenas de Moraes, mas de Gilmar Mendes, que pertence ao mesmo grupo.

Do lado de André Mendonça, também houve a avaliação de que Gonet deveria continuar à frente do inquérito.

No entendimento dos quatro subprocuradores do colegiado que defenderam a abertura da apuração, havia necessidade de pelo menos investigar o caso. Para eles, Gonet deveria ter se considerado impedido de atuar por ter seu nome citado em relatório da PF. Esses quatro integrantes do conselho sustentaram ainda que era preciso instaurar uma apuração para averiguar a situação e concluir se houve ou não crime cometido pelo procurador-geral.

‘BIOGRAFIA’

Em caráter reservado, um dos ministros próximos de Mendonça ponderou que caberia ao Supremo definir se o procurador-geral seria impedido ou suspeito para atuar nas investigações. Ele acrescentou que seria de bom-tom Gonet se afastar do caso, para "preservar a biografia".

Na sessão do dia 15, quando o STF começou a debater indícios de que Moraes mantinha relação suspeita com Vorcaro, o próprio Mendonça se manifestou no plenário a favor de Gonet, atestando que não houve falha na atuação dele no caso Banco Master.

O conselho do MPF abriu um procedimento no início do mês para analisar menções a Gonet em mensagens do banqueiro. Ao votar, o relator, Francisco Sanseverino, afirmou que não foram encontrados mensagens diretas e o contato do procurador-geral no aparelho celular de Vorcaro - e, portanto, não haveria indícios de que os dois mantinham laços de amizade.

O relator também ponderou que não caberia ao conselho analisar suspeição ou impedimento de Gonet para atuar nas investigações. Para ele, essa seria uma atribuição do Supremo, foro em que tramitam as investigações.