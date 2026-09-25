Com Lula, João Campos amplia aceno ao eleitorado feminino em Pernambuco

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Ao longo do ato no Recife, Lula disse ter certeza de que "João será eleito com o voto das mulheres"

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A disputa pelo eleitorado feminino ganhou mais espaço na campanha pelo Governo de Pernambuco nos últimos dias e esteve presente no ato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (25), no Recife. Ao lado de João Campos (PSB), candidato ao governo, Lula afirmou ter certeza de que o socialista será eleito “com o voto das mulheres”, reforçando a estratégia da campanha de buscar esse segmento do eleitorado.

A fala ocorre após a pesquisa Quaest apontar uma mudança no cenário entre as eleitoras. No levantamento divulgado na quarta-feira (23), João passou de 39% para 43% das intenções de voto entre as mulheres, enquanto Raquel Lyra (PSD) caiu de 38% para 34%. A diferença entre os dois, que era de um ponto na rodada anterior, passou para nove pontos. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 22 de setembro, com 1.302 eleitores, e teve margem de erro de três pontos percentuais.

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A nova rodada foi a primeira da Quaest após a repercussão de um vídeo em que Raquel, durante uma conversa na inauguração de uma unidade de saúde em Garanhuns, em 2025, sugeriu a realização de uma laqueadura sem que a paciente soubesse. A governadora pediu desculpas posteriormente e afirmou reconhecer o erro. O episódio passou a ser explorado pela campanha de João nos últimos dias.

No ato desta sexta, o tema apareceu repetidamente nas falas do locutor, que fez referências à frase “Pernambuco não é terra de ‘faz sem ela saber’”. João também associou sua campanha a pautas defendidas por Lula, entre elas o combate ao feminicídio.

O presidente, porém, também fez uma declaração que passou a ser utilizada por apoiadores de Raquel nas redes sociais. Ao defender a ampliação da presença feminina no Legislativo e pedir votos para a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), Lula afirmou: “As mulheres são maioria. Se as mulheres tiverem consciência e votarem em mulher, um dia a gente pode ter uma maioria congressual de mulheres e não de homens”.

A fala foi apresentada por apoiadores de Raquel como uma defesa do voto em mulheres, em uma tentativa de associá-la à governadora. No mesmo discurso, entretanto, Lula havia feito uma defesa direta da candidatura de João Campos e dito ao socialista: “João, tenho certeza de que você será eleito com o voto das mulheres”. A declaração foi registrada durante o ato da Frente Popular no Recife.

Ao longo do dia, após o ato, páginas de apoiadores de João Campos divulgaram um vídeo com a íntegra da fala de Lula e afirmaram que estavam sendo feitos “cortes para enganar o eleitor”. Na gravação, o presidente fala primeiro sobre a importância de ampliar a presença de mulheres no Congresso e, em seguida, passa a defender diretamente a candidatura de João.

“As mulheres são maioria. Se as mulheres tiverem consciência e elas votarem em mulheres, um dia podemos ter uma maioria congressual de mulheres e não de homens... Vocês não podem votar em alguém que não esteja alinhado comigo e com João. Por isso, estou convencido que você vai ser eleito pela maioria dos votos das mulheres”.



Aliança com Lula

João Campos em ato com Lula no Recife - Edson Holanda

Além da referência ao eleitorado feminino, João Campos utilizou o palanque para reforçar a associação de sua candidatura com o governo federal. Ao mencionar a marca política de Lula de ter retirado o Brasil do Mapa da Fome, estabeleceu um paralelo com a situação hídrica de Pernambuco.

“Agora chegou a hora de tirarmos Pernambuco do mapa do racionamento de água”, afirmou. O candidato disse que pretende executar, em parceria com o governo federal, obras para ampliar a oferta e a distribuição de água no Estado.

João também defendeu pautas nacionais apoiadas por Lula, como o fim da jornada de trabalho 6x1, o combate ao feminicídio e a expansão do Sistema Único de Saúde, das universidades e dos institutos federais. Como presidente nacional do PSB, afirmou que pretende apoiar essas medidas no Congresso.

“Para todas essas medidas, o senhor vai contar comigo e contará com o partido que eu presido, o PSB, para lutar pelo povo no Congresso Nacional”, disse.

A mobilização em torno do voto feminino ocorre enquanto Raquel tem reforçado, por sua vez, as políticas públicas de sua gestão voltadas às mulheres. A governadora pediu desculpas pela declaração sobre a laqueadura e passou a destacar ações de seu governo na área.

