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Política | Notícia

Com Lula, João Campos amplia aceno ao eleitorado feminino em Pernambuco

Ao longo do ato no Recife, Lula disse ter certeza de que "João será eleito com o voto das mulheres"

Por JC Publicado em 25/09/2026 às 18:43 | Atualizado em 25/09/2026 às 19:01
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Recife com João Campos
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Recife com João Campos - Ricardo Stuckert.

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A disputa pelo eleitorado feminino ganhou mais espaço na campanha pelo Governo de Pernambuco nos últimos dias e esteve presente no ato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (25), no Recife. Ao lado de João Campos (PSB), candidato ao governo, Lula afirmou ter certeza de que o socialista será eleito “com o voto das mulheres”, reforçando a estratégia da campanha de buscar esse segmento do eleitorado.

A fala ocorre após a pesquisa Quaest apontar uma mudança no cenário entre as eleitoras. No levantamento divulgado na quarta-feira (23), João passou de 39% para 43% das intenções de voto entre as mulheres, enquanto Raquel Lyra (PSD) caiu de 38% para 34%. A diferença entre os dois, que era de um ponto na rodada anterior, passou para nove pontos. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 22 de setembro, com 1.302 eleitores, e teve margem de erro de três pontos percentuais.

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A nova rodada foi a primeira da Quaest após a repercussão de um vídeo em que Raquel, durante uma conversa na inauguração de uma unidade de saúde em Garanhuns, em 2025, sugeriu a realização de uma laqueadura sem que a paciente soubesse. A governadora pediu desculpas posteriormente e afirmou reconhecer o erro. O episódio passou a ser explorado pela campanha de João nos últimos dias.

No ato desta sexta, o tema apareceu repetidamente nas falas do locutor, que fez referências à frase “Pernambuco não é terra de ‘faz sem ela saber’”. João também associou sua campanha a pautas defendidas por Lula, entre elas o combate ao feminicídio.

O presidente, porém, também fez uma declaração que passou a ser utilizada por apoiadores de Raquel nas redes sociais. Ao defender a ampliação da presença feminina no Legislativo e pedir votos para a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), Lula afirmou: “As mulheres são maioria. Se as mulheres tiverem consciência e votarem em mulher, um dia a gente pode ter uma maioria congressual de mulheres e não de homens”.

A fala foi apresentada por apoiadores de Raquel como uma defesa do voto em mulheres, em uma tentativa de associá-la à governadora. No mesmo discurso, entretanto, Lula havia feito uma defesa direta da candidatura de João Campos e dito ao socialista: “João, tenho certeza de que você será eleito com o voto das mulheres”. A declaração foi registrada durante o ato da Frente Popular no Recife.

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Ao longo do dia, após o ato, páginas de apoiadores de João Campos divulgaram um vídeo com a íntegra da fala de Lula e afirmaram que estavam sendo feitos “cortes para enganar o eleitor”. Na gravação, o presidente fala primeiro sobre a importância de ampliar a presença de mulheres no Congresso e, em seguida, passa a defender diretamente a candidatura de João.

“As mulheres são maioria. Se as mulheres tiverem consciência e elas votarem em mulheres, um dia podemos ter uma maioria congressual de mulheres e não de homens... Vocês não podem votar em alguém que não esteja alinhado comigo e com João. Por isso, estou convencido que você vai ser eleito pela maioria dos votos das mulheres”.

Aliança com Lula

Edson Holanda
João Campos em ato com Lula no Recife - Edson Holanda

Além da referência ao eleitorado feminino, João Campos utilizou o palanque para reforçar a associação de sua candidatura com o governo federal. Ao mencionar a marca política de Lula de ter retirado o Brasil do Mapa da Fome, estabeleceu um paralelo com a situação hídrica de Pernambuco.

“Agora chegou a hora de tirarmos Pernambuco do mapa do racionamento de água”, afirmou. O candidato disse que pretende executar, em parceria com o governo federal, obras para ampliar a oferta e a distribuição de água no Estado.

João também defendeu pautas nacionais apoiadas por Lula, como o fim da jornada de trabalho 6x1, o combate ao feminicídio e a expansão do Sistema Único de Saúde, das universidades e dos institutos federais. Como presidente nacional do PSB, afirmou que pretende apoiar essas medidas no Congresso.

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“Para todas essas medidas, o senhor vai contar comigo e contará com o partido que eu presido, o PSB, para lutar pelo povo no Congresso Nacional”, disse.

A mobilização em torno do voto feminino ocorre enquanto Raquel tem reforçado, por sua vez, as políticas públicas de sua gestão voltadas às mulheres. A governadora pediu desculpas pela declaração sobre a laqueadura e passou a destacar ações de seu governo na área.

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