Clubes se manifestam sobre fim das bets no Brasil criticam decisão
Equipes apontam riscos para contratos, empregos, arrecadação e financiamento de categorias de base, futebol feminino e esportes olímpicos
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Clubes de futebol se manifestaram nesta sexta-feira (25) sobre a medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no fim desta tarde, que determina o fim das bets no Brasil. Inicialmente prevista para atingir apenas os cassinos on-line, a medida foi ampliada para todo o mercado de apostas. Empresas do setor são patrocinadoras máster de 14 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.
Flamengo e Fluminense divulgaram notas em que questionam a decisão e apontam possíveis impactos sobre o futebol brasileiro, contratos de patrocínio, empregos e arrecadação.
O Flamengo afirmou que o Brasil passou anos discutindo a regulamentação das apostas esportivas e que, após a aprovação das regras pelo Congresso e a regulamentação pelo governo, empresas do setor fizeram investimentos e assumiram compromissos para operar legalmente no país.
Na avaliação do clube, eventuais problemas no setor devem ser enfrentados com o aperfeiçoamento das regras, e não com a desmontagem do modelo regulatório.
"Nenhuma regulamentação é intocável. Se existem problemas, as regras precisam ser aperfeiçoadas. Se precisam ser mais duras, que sejam. Quem descumpre a lei deve ser punido", afirmou o Flamengo.
O clube também citou a segurança jurídica e afirmou que uma mudança no marco regulatório afeta empresas e instituições que fizeram investimentos e contratos de longo prazo com base nas regras estabelecidas pelo Estado.
Segundo o Flamengo, o impacto pode atingir o futebol profissional, categorias de base, futebol feminino, esportes olímpicos e campeonatos, além de empresas de comunicação, marketing e tecnologia, fornecedores, arenas e prestadores de serviços.
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A arrecadação pública também foi citada pelo clube. O Flamengo afirmou que o mercado regulamentado gera recursos por meio de impostos e das destinações previstas em lei.
Outro ponto destacado foi o possível crescimento do mercado clandestino. O clube argumentou que a proibição das empresas que operam legalmente não significa o fim das apostas e pode ampliar a atuação de plataformas sem fiscalização e sem tributação.
O Flamengo citou pesquisa do Instituto Locomotiva, realizada em maio de 2026 com 2.291 apostadores, e estudo da LCA Consultores baseado nos dados. Segundo os números apresentados pelo clube, entre 38% e 44% do valor apostado on-line no Brasil teria ocorrido em plataformas clandestinas no primeiro semestre de 2026.
Fluminense
O Fluminense também se manifestou sobre o fim das bets. O clube reconheceu que existem preocupações relacionadas ao setor, incluindo problemas de dependência, mas afirmou que eventuais mudanças precisam considerar os contratos já firmados e os impactos econômicos.
Um dos exemplos apresentados pelo clube envolve as lojas oficiais. Segundo o Fluminense, há seis meses de estoque de camisas com a marca do patrocinador master.
Para a instituição, uma mudança abrupta pode provocar prejuízos e afetar empregos em diferentes setores ligados à cadeia das apostas e do futebol.
O clube também afirmou que a proibição das empresas regulamentadas não necessariamente encerra as apostas e que o mercado clandestino pode ocupar o espaço deixado pelas plataformas autorizadas.
Assim como o Flamengo, o Fluminense destacou que os recursos do setor não são destinados apenas ao futebol profissional. Segundo a nota, eles também contribuem para categorias de base, futebol feminino e esportes olímpicos, que envolvem atletas e profissionais do clube.
A arrecadação pública também foi mencionada. O Fluminense afirmou que o mercado regulamentado gerou recursos destinados, por meio de tributos e previsões legais, a áreas como esporte, segurança social, segurança pública, educação e saúde.
O clube defendeu, no mínimo, um período de transição adequado caso as regras sejam alteradas e afirmou que o debate deve considerar dados concretos e a efetividade de cada alternativa.
Nota conjunta
As manifestações ocorrem após uma nota conjunta divulgada na semana passada (18) por clubes como Sport, Naútico, Flamengo, Santos, Palmeiras, Cruzeiro e entidades do futebol brasileiro sobre as discussões envolvendo o mercado de apostas.
Na ocasião, as instituições reconheceram os impactos sociais relacionados às bets, mas defenderam o aprimoramento da fiscalização, da proteção aos usuários e da prevenção.
"O Brasil escolheu enfrentar esse desafio pela regulamentação. A regulamentação estabeleceu regras rígidas para as empresas autorizadas a atuar no país, com regras claras que permitem ao Estado fiscalizar o mercado, responsabilizar quem descumpre a lei e combater a atuação de plataformas clandestinas", diz um trecho do manifesto.
A manifestação também apontou a importância das receitas das casas de apostas para clubes de diferentes portes e afirmou que uma mudança abrupta poderia afetar contratos, planejamentos financeiros e investimentos no esporte.