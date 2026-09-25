Augusto Cury apresenta propostas durante encontro com lideranças do Avante, no Recife
Candidato à Presidência pelo Avante participou de encontro com candidatos, apoiadores e lideranças políticas em comitê localizado em Boa Viagem
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O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, cumpriu agenda no Recife nesta sexta-feira (25). Ele participou de um encontro com candidatos, apoiadores e lideranças políticas do partido em um comitê localizado no bairro de Boa Viagem.
Durante a passagem pelo Recife, Cury apresentou propostas do plano de governo e falou sobre temas como desenvolvimento econômico, saúde, educação, segurança e combate à polarização política.
Entre as propostas apresentadas pelo candidato está a criação de um governo de transição, com duração de quatro anos. Segundo ele, a ideia é promover mudanças na estrutura do país, com redução da burocracia e estímulo à tecnologia.
Cury também afirmou que não pretende se alinhar aos partidos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL). Ele defende o diálogo entre diferentes correntes políticas e afirma que pretende combater a polarização entre direita e esquerda.
“O modelo de Lula da Silva está esgotado em modelo econômico e a ética de Flávio também está no processo de degradação e de falência. Então não cogito apoiar nenhum dos dois, o que eu quero de fato é chegar no segundo turno”, ressalta.
Em relação à política pernambucana, Cury declarou manter uma posição neutra sobre uma eventual disputa de apoio entre os candidatos ao governo estadual Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB).
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Propostas para Pernambuco e Nordeste
Para a economia, Augusto Cury afirmou que pretende ampliar o financiamento para microempresas e fortalecer a infraestrutura logística do Complexo Industrial Portuário de Suape.
Entre as propostas também estão a criação de centros de exportação com baixa carga tributária e uso de tecnologias como inteligência artificial e robótica.
“Nós precisamos ter um centro de exportação a partir de Pernambuco com baixos juros e com tecnologia, inteligência artificial e robótica, também com baixos impostos para exportar de maneira poderosa”, explica.
O candidato ainda defende a atração de investimentos internacionais para fortalecer a agricultura de frutas no semiárido nordestino.
Saúde e educação
Na saúde, Cury propõe mudanças no Sistema Único de Saúde (SUS), como contratação de profissionais e utilização de inteligência artificial para auxiliar na triagem e no atendimento de pacientes.
“Nós pretendemos turbinar o SUS, melhorar os salários das pessoas, ter mais enfermeiros, mais médicos e, além disso, usarmos a inteligência artificial de maneira tão poderosa que qualquer pessoa com seu aplicativo pode acessá-lo e em meia hora ser consultado.”
Na educação, o candidato defende a ampliação do ensino em tempo integral, com disciplinas que tornem o estudo mais atrativo para os estudantes.
“Pela primeira vez vamos ter uma educação em tempo integral, onde vai haver empreendedorismo, gestão financeira, oratória, musicalidade e esporte para que os alunos possam ter o prazer de aprender, porque hoje o último lugar que eles querem estar é dentro da sala de aula”, afirma.