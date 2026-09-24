“Recife decidiu ser a capital das bets”, afirma Raquel Lyra em agenda com setor de tecnologia

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Governadora voltou a criticar redução do ISS para empresas de apostas e associou atividade a problemas de saúde pública, endividamento e segurança

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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), voltou a intensificar, nesta quinta-feira (24), as críticas às casas de apostas on-line durante agenda com empresários do setor de tecnologia no Recife.



Em meio à ofensiva recente contra as bets e após comentar, nos últimos dias, publicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os impactos das apostas, Raquel responsabilizou uma decisão tributária da Prefeitura do Recife pela expansão do segmento na capital. “É tudo decisão política. O Recife decidiu ser a capital das bets”, afirmou.



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A declaração ocorreu durante um bate-papo com integrantes da Associação de Empresas de Tecnologia de Pernambuco (Aponti), entidade que reúne empresas do setor. Ao responder sobre a posição do governo estadual diante das apostas, Raquel afirmou ser contrária à atividade e disse não aceitar patrocínios de empresas do segmento pelo Estado.



Na avaliação apresentada pela governadora, as bets representam problemas tanto na área de saúde quanto na segurança pública, ao citar casos de endividamento e o risco de utilização das plataformas para lavagem de dinheiro.



“Eu sou contra as bets e sempre fui. Não aceito nenhum tipo de patrocínio do governo do Estado referente às bets”, declarou. Em seguida, afirmou que a atividade teria “dois grandes males”: os efeitos sobre a saúde e o possível impacto sobre a segurança. “Muita gente está adoecendo por causa disso, está se endividando e deixando de colocar comida na mesa”, disse.



Na sequência, Raquel retomou uma crítica que passou a fazer diretamente à gestão do Recife nos últimos dias. A governadora tem utilizado publicações de Lula sobre os efeitos das apostas para questionar a redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) aplicada pela Prefeitura do Recife durante a gestão de João Campos (PSB), adversário de Raquel na disputa pelo Governo de Pernambuco.



No último sábado (19), ela já havia comentado uma publicação do presidente para afirmar que, após a mudança, “é bet pra todo lado” na capital. Nesta quarta-feira (23), voltou ao tema em outra publicação de Lula.



A mudança na tributação foi aprovada pela Câmara Municipal do Recife em março de 2025. A legislação reduziu para 2% a alíquota do ISS incidente sobre serviços relacionados à distribuição e venda de bilhetes e produtos de loteria, incluindo modalidades de apostas.

Tecnologia



Raquel destacou investimentos realizados pelo governo estadual em ciência, tecnologia e inovação. Segundo a governadora, o programa InovaPE reúne cerca de R$ 1 bilhão em investimentos e inclui iniciativas relacionadas ao Porto Digital, à interiorização do ecossistema tecnológico, à formação profissional e ao apoio a startups.



A governadora citou ainda a criação do Núcleo de Empreendedorismo (NERD), ações de GovTechs e investimentos na Universidade de Pernambuco (UPE). Na avaliação apresentada aos empresários, a estratégia do governo é utilizar tecnologia para melhorar a prestação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, criar condições para que empresas do setor ampliem suas atividades no Estado.



“Pernambuco está pronto para viver os melhores anos da sua história. A gente tem mão de obra qualificada, tem um setor tecnológico forte e está pronto para receber empresas globais”, afirmou.



Durante o encontro, representantes da Aponti apresentaram demandas relacionadas à formação de profissionais, crédito para startups, infraestrutura para inteligência artificial, soberania digital e ampliação da participação de empresas de tecnologia nas compras públicas. Uma das propostas discutidas foi a criação de mecanismos de financiamento que possam reduzir o risco para empresas, especialmente as de menor porte.



Raquel afirmou que o governo pode atuar na construção de um fundo de caráter público-privado e citou iniciativas de crédito e fomento já existentes no Estado. Também defendeu a utilização da estrutura pública como ambiente de desenvolvimento e teste de novas soluções tecnológicas.



A governadora ainda apresentou uma série de ações de digitalização da administração estadual, incluindo a expansão de serviços digitais, investimentos em infraestrutura de tecnologia em hospitais e escolas e o uso de inteligência de dados para auxiliar a gestão pública. Segundo ela, o objetivo é fazer com que o Estado se torne um comprador relevante de tecnologia e utilize essas soluções para melhorar serviços como saúde, segurança e educação.

“Recife decidiu ser a capital das bets”, afirma Raquel Lyra em agenda com setor de tecnologia

Governadora voltou a criticar redução do ISS para empresas de apostas e associou atividade a problemas de saúde pública, endividamento e segurança

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), voltou a intensificar, nesta quinta-feira (24), as críticas às casas de apostas on-line durante agenda com empresários do setor de tecnologia no Recife.

Em meio à ofensiva recente contra as bets e após comentar, nos últimos dias, publicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os impactos das apostas, Raquel responsabilizou uma decisão tributária da Prefeitura do Recife pela expansão do segmento na capital. “É tudo decisão política. O Recife decidiu ser a capital das bets”, afirmou.

A declaração ocorreu durante um bate-papo com integrantes da Associação de Empresas de Tecnologia de Pernambuco (Aponti), entidade que reúne empresas do setor. Ao responder sobre a posição do governo estadual diante das apostas, Raquel afirmou ser contrária à atividade e disse não aceitar patrocínios de empresas do segmento pelo Estado.

Na avaliação apresentada pela governadora, as bets representam problemas tanto na área de saúde quanto na segurança pública, ao citar casos de endividamento e o risco de utilização das plataformas para lavagem de dinheiro.

“Eu sou contra as bets e sempre fui. Não aceito nenhum tipo de patrocínio do governo do Estado referente às bets”, declarou. Em seguida, afirmou que a atividade teria “dois grandes males”: os efeitos sobre a saúde e o possível impacto sobre a segurança. “Muita gente está adoecendo por causa disso, está se endividando e deixando de colocar comida na mesa”, disse.

Na sequência, Raquel retomou uma crítica que passou a fazer diretamente à gestão do Recife nos últimos dias. A governadora tem utilizado publicações de Lula sobre os efeitos das apostas para questionar a redução do Imposto Sobre Serviços (ISS) aplicada pela Prefeitura do Recife durante a gestão de João Campos (PSB), adversário de Raquel na disputa pelo Governo de Pernambuco.

No último sábado (19), ela já havia comentado uma publicação do presidente para afirmar que, após a mudança, “é bet pra todo lado” na capital. Nesta quarta-feira (23), voltou ao tema em outra publicação de Lula.

A mudança na tributação foi aprovada pela Câmara Municipal do Recife em março de 2025. A legislação reduziu para 2% a alíquota do ISS incidente sobre serviços relacionados à distribuição e venda de bilhetes e produtos de loteria, incluindo modalidades de apostas.

A Prefeitura argumentou que a medida contribuiria para manter as empresas no Recife e preservar a arrecadação municipal. Em debate posterior, o líder do governo na Câmara afirmou que empresas instaladas na área central já tinham acesso à alíquota de 2% por meio das regras do Recentro, e que a alteração estendeu o benefício para toda a cidade.

Tecnologia

Raquel destacou investimentos realizados pelo governo estadual em ciência, tecnologia e inovação. Segundo a governadora, o programa InovaPE reúne cerca de R$ 1 bilhão em investimentos e inclui iniciativas relacionadas ao Porto Digital, à interiorização do ecossistema tecnológico, à formação profissional e ao apoio a startups.

A governadora citou ainda a criação do Núcleo de Empreendedorismo (NERD), ações de GovTechs e investimentos na Universidade de Pernambuco (UPE). Na avaliação apresentada aos empresários, a estratégia do governo é utilizar tecnologia para melhorar a prestação dos serviços públicos e, ao mesmo tempo, criar condições para que empresas do setor ampliem suas atividades no Estado.

“Pernambuco está pronto para viver os melhores anos da sua história. A gente tem mão de obra qualificada, tem um setor tecnológico forte e está pronto para receber empresas globais”, afirmou.

Durante o encontro, representantes da Aponti apresentaram demandas relacionadas à formação de profissionais, crédito para startups, infraestrutura para inteligência artificial, soberania digital e ampliação da participação de empresas de tecnologia nas compras públicas. Uma das propostas discutidas foi a criação de mecanismos de financiamento que possam reduzir o risco para empresas, especialmente as de menor porte.

Raquel afirmou que o governo pode atuar na construção de um fundo de caráter público-privado e citou iniciativas de crédito e fomento já existentes no Estado. Também defendeu a utilização da estrutura pública como ambiente de desenvolvimento e teste de novas soluções tecnológicas.

A governadora ainda apresentou uma série de ações de digitalização da administração estadual, incluindo a expansão de serviços digitais, investimentos em infraestrutura de tecnologia em hospitais e escolas e o uso de inteligência de dados para auxiliar a gestão pública. Segundo ela, o objetivo é fazer com que o Estado se torne um comprador relevante de tecnologia e utilize essas soluções para melhorar serviços como saúde, segurança e educação.



