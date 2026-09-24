Raquel Lyra reage a queda entre mulheres na Quaest e diz que pesquisa "serve para balizar" atuação

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Governadora listou ações voltadas às mulheres após João Campos abrir nove pontos de vantagem sobre ela entre eleitoras no levantamento

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) comentou, nesta quinta-feira (24), a mudança no cenário eleitoral entre as mulheres apontada pela pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (23).

Em conversa com a imprensa após a reunião do Conselho Deliberativo da Associação Atitude Pernambuco, no Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, no Recife, Raquel afirmou que os levantamentos servem para orientar sua atuação e passou a destacar ações do governo estadual direcionadas ao público feminino.

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“Eu sempre quando falei sobre pesquisa, eu disse que pesquisa serve para balizar a nossa atuação. Eu quero agradecer muito a forma que eu tenho sido recebida em todos os lugares que eu vou”, afirmou.

Na pesquisa Quaest divulgada nesta quarta, João Campos (PSB) passou a marcar 43% das intenções de voto entre as mulheres, enquanto Raquel aparece com 34%.

Na rodada anterior, realizada no início de setembro, os dois tinham 39% e 38%, respectivamente. No cenário geral de primeiro turno, Raquel tem 41% e João, 39%. O levantamento ouviu 1.302 eleitores entre os dias 19 e 22 de setembro e tem margem de erro de três pontos percentuais no conjunto da amostra, com nível de confiança de 95%.

A nova rodada foi realizada após a repercussão nacional de um vídeo gravado em 2025, no qual Raquel aparece sugerindo a realização de uma laqueadura em uma mulher sem que ela soubesse. A governadora pediu desculpas posteriormente.

O diretor da Quaest, Felipe Nunes, afirmou que havia evidência de impacto da repercussão do episódio sobre a dinâmica da disputa entre as mulheres, embora essa seja uma interpretação do instituto sobre os dados.

Ao responder sobre o resultado, Raquel concentrou sua fala na atuação do governo estadual. Ela citou obras na área da saúde e programas voltados às mulheres, como o Mães de Pernambuco, além da construção e entrega de creches.

“Nós estamos trabalhando para cuidar de mulher. Quando a gente constrói uma creche, é uma mulher que está sendo cuidada. Porque quando a gente cuida da criança, coloca ela com cinco refeições por dia, não num lugar qualquer, mas numa creche decente, feita do zero, a gente garante à mulher o direito de poder sair para trabalhar”, disse.

A governadora também relatou um depoimento que, segundo ela, ouviu de uma mulher beneficiada por uma creche: “Ontem eu ouvi um depoimento e ela disse: eu deixo meu filho na escola, eu faço a minha academia, eu vou para o trabalho, eu pego ele de volta e eu tenho mais dinheiro em casa. Essa é a diferença de quem trabalha.”

Discurso aos empresários

No discurso feito aos empresários, antes da conversa com a imprensa, Raquel também apresentou um balanço da gestão e ressaltou sua interlocução com o governo federal.

Ela afirmou ter ido mais de 150 vezes a Brasília durante o mandato e citou reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros para tratar de investimentos no Estado. “Eu fui mais de 150 vezes a Brasília pessoalmente. Quem foi a embaixadora de Pernambuco em Brasília, pelo meu governo, fui eu mesma”, declarou.

No mesmo trecho, disse que buscou recuperar a confiança do governo federal no governo estadual.

Críticas ao Recife

Ao longo do discurso, Raquel também fez referências a obras e serviços na Região Metropolitana do Recife e criticou a atuação da prefeitura em diferentes áreas. Sem citar João Campos nominalmente, a governadora afirmou que o município ficou com recursos por anos antes de executar projetos e disse estar realizando ações que, segundo ela, seriam atribuições da administração municipal.

“A Prefeitura do Recife ficou com o dinheiro de imposto desde 2012, veio executar agora. Eu desencabei o dinheiro de 2012 e já entreguei. De 2014, entreguei. Peguei dinheiro novo e entreguei”, pontuou. Em outro momento, acrescentou: “Talvez não fosse o meu papel. Era o meu papel se eu fosse o Prefeito. Mas eu estou fazendo.”

As declarações ocorrem na reta final da disputa entre Raquel e João Campos, ex-prefeito do Recife e atual candidato do PSB ao Governo de Pernambuco. As duas campanhas têm travado sucessivos embates sobre a gestão da capital, incluindo temas como mobilidade, educação, alagamentos e a política tributária para empresas de apostas.

Críticas às bets

Após o encerramento da reunião, Raquel voltou a pegar o microfone e fez uma defesa das empresas presentes no encontro ao compará-las com as casas de apostas. “Os empresários aqui presentes geram muito mais empregos que as bets. A bet adoece a população, vocês curam. Isso são escolhas políticas e depende única e exclusivamente de quem está com a caneta na mão”, afirmou.

A fala ocorre em meio à intensificação do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra as bets. Nas últimas semanas, o petista passou a defender medidas mais duras contra o setor e afirmou que o governo estuda uma decisão drástica sobre o funcionamento das plataformas.

Raquel, que tem destacado a parceria com Lula durante a campanha, também passou a reforçar o discurso contra as apostas. No último sábado (19), ao comentar uma publicação do presidente sobre os impactos das bets, a governadora afirmou que o tema “independe de cores partidárias” e citou a redução do ISS cobrado das empresas do setor no Recife, de 5% para 2%, durante a gestão de João Campos.

As críticas às bets se transformaram em um dos pontos de confronto entre Raquel e João Campos na campanha pelo Governo de Pernambuco. Nos últimos debates eleitorais entre os candidatos ao Palácio das Princesas, a gestora questionou a redução do imposto para as empresas de apostas adotada na gestão do socialista na Prefeitura do Recife.

Em ocasiões anteriores, João afirmou ser pessoalmente contrário às apostas e defendeu que a mudança tributária ampliou a arrecadação municipal com a atividade.

Patrimônio e Banco Master

Durante o discurso aos empresários, Raquel Lyra também retomou a própria trajetória no serviço público ao abordar as críticas à sua declaração patrimonial e à remuneração que recebe como procuradora do Estado.

Ela contou que ingressou no Banco do Nordeste aos 19 anos por concurso público, passou pela Polícia Federal e, depois, pela Procuradoria do Estado, antes de seguir para a carreira política. Ao defender sua trajetória, afirmou não ter participação em empresas que mantêm negócios com o governo.

“Eu decidi ser servidor público na minha vida. Com 19 anos eu fui buscar emprego no Banco do Nordeste por um concurso público”, afirmou. Em seguida, disse: “Expõe a minha conta bancária e o meu contra-cheque ao mesmo tempo. E a minha declaração patrimonial. Eu não tenho o que esconder. Eu não sou sócia de negócio nenhum.”

Na sequência, ainda durante o discurso, a governadora mencionou o caso do Banco Master, em meio à fala sobre sua relação com empresários e sobre sua atuação no governo.

Raquel afirmou não ter preocupação com o episódio e disse que desconhecia a instituição antes da repercussão do caso. “Eu não tenho nenhuma preocupação com o Banco Master. Zero. Eu pensava que Master era só cartão de crédito. Eu vim descobrir de verdade, eu não conhecia”, declarou.

A fala ocorre em meio às investigações sobre o banco, colocado em liquidação extrajudicial pelo Banco Central em novembro de 2025 e alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.