Raquel Lyra reafirma parceria com Lula: 'achavam que o governo federal era monopólio de alguém'
Raquel também estacou a parceria com o Unicef e afirmou que pretende ampliar ações relacionadas à permanência das crianças e adolescentes na escola
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) participou, nesta quarta-feira (23), de uma reunião com pais e mães na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, para apresentar propostas voltadas à primeira infância. Durante a agenda, a candidata também assinou a Carta-Compromisso do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), documento que reúne compromissos relacionados à proteção de crianças e adolescentes.
Ao falar sobre as políticas para a infância, Raquel destacou a parceria com o Unicef e afirmou que pretende ampliar ações relacionadas à permanência das crianças e adolescentes na escola, inclusão e educação antirracista. A governadora afirmou que o Estado já financia 50 organizações não governamentais por meio do programa Pernambuco Acessível e anunciou a criação das Casas Azuis.
"Nós vamos transpor essa metodologia pras Casas Azuis e apoiar financeiramente os municípios, para que cada município pernambucano tenha uma Casa Azul como centro de referência pra inclusão das pessoas dentro do transtorno do espectro autista e pra cuidado das crianças com deficiência", ressaltou.
Raquel afirmou ainda que o Estado pretende ampliar a estrutura para emissão de laudos e diagnósticos de crianças com autismo. De acordo com a candidata, seis UPAs Especialidades já contam com a estrutura e a intenção é levar o serviço para todas as unidades.
Parceria com Lula
Dentre os tópicos levantados por Raquel, ela voltou a citar parcerias com o governo federal ao falar sobre obras e investimentos realizados em Pernambuco.
"Achavam que o governo federal era monopólio de alguém. O presidente Lula fez parceria com a gente e as obras estão no chão, estão acontecendo e estão na sua vida. Agora não saíram sozinha, a gente foi junto trabalhar", garantiu.
A fala ocorreu dois dias antes da agenda de Lula (PT) no Recife. O presidente e candidato à reeleição participará, na sexta-feira (25), de uma caminhada ao lado de João Campos (PSB) e aliados. Questionada sobre a possibilidade de encontrá-lo durante a passagem dele por Pernambuco, Raquel afirmou que ainda não tem certeza sobre isso.
"Ainda não sei, mas eu agradeço ele todos os dias em todas as oportunidades que tenho de fazê-lo. Eu tenho pelas parcerias que a gente tem feito em Pernambuco e sempre registro elas", disse.
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Nas redes sociais, Raquel voltou a se pronunciar em uma postagem de Lula sobre as casas de aposta. No comentário, ela reforçou ocombate ao efeito nocivo das bets sobre as famílias ealfinetou o principal adversário e ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) sobre a redução dos impostos para as bets durante a gestão dele.
"Presidente, essa é uma pauta que precisa ser enfrentada com firmeza. As bets já estão trazendo consequências para muitas famílias, com endividamento e impactos na saúde. Dinheiro e política pública precisam estar a serviço das pessoas. No Recife, a redução do ISS das bets de 5% para 2% mostra como é importante discutir que tipo de incentivo o poder público deve dar a esse setor. O papel do Estado é proteger as famílias, fortalecer a prevenção e o tratamento da dependência. Nessa batalha, Pernambuco está à disposição para fazer a sua parte", publicou Raquel.
Campanha
Após a reunião na Muribeca, Raquel seguiu para um porta a porta em Prazeres, também em Jaboatão dos Guararapes. Durante a agenda, a candidata citou investimentos realizados na cidade e prometeu ampliar ações caso seja reeleita.
Entre as iniciativas mencionadas por Raquel estão a construção de oito creches, obras de infraestrutura, a barragem de João Pereira e investimentos na área de saúde. Ela também citou a chegada de um hospital e ações relacionadas à geração de oportunidades e mobilidade.
Durante o ato, Raquel pediu pediu votos para poder governar o estado novamente.
"Eu peço a vocês, de novo, a oportunidade de ser a sua governadora. Eu sei da capacidade que a gente tem de entregar muito mais. E eu quero pedir a vocês, não só o seu voto, mas o seu trabalho, a sua militância. Nós só vamos sair das ruas no dia 4 de outubro, às 17 horas, com a vitória na mão", reforçou.
Após as agendas em Jaboatão dos Guararapes, Raquel encerrou o dia com um porta a porta no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife.