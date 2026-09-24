Lula e Augusto Cury cumprem agenda de campanha no Recife nesta sexta-feira (25)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prefeitura do Recife montou operação especial com bloqueios e desvios no Centro, enquanto Cury cumpre agenda em Boa Viagem na reta final da campanha

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife recebe, nesta sexta-feira (25), dois candidatos à Presidência da República em agendas de campanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participa de uma caminhada no Bairro do Recife, enquanto Augusto Cury (Avante) terá um encontro com candidatos, apoiadores e lideranças do partido em Boa Viagem. As agendas ocorrem a pouco mais de uma semana do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

Lula terá concentração a partir das 8h, nas proximidades da Ponte 12 de Setembro, antiga Ponte Giratória, no Cais de Santa Rita. A caminhada está prevista para começar às 10h e seguirá em direção ao Marco Zero.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

O ato deverá reunir também o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), o senador candidato à reeleição Humberto Costa (PT), além de outras lideranças políticas. Apesar de estar em uma chapa diferente, o candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) também confirmou presença.

Já Augusto Cury participa, às 9h, de um encontro no comitê dos irmãos Waldemar e Sebastião Oliveira, na Avenida Conselheiro Aguiar, 1729, em Boa Viagem. A atividade reunirá candidatos, apoiadores e lideranças do Avante em Pernambuco.

Pernambuco tem 7.225.744 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número coloca o estado como o segundo maior colégio eleitoral do Nordeste e o sétimo do país, o que faz de Pernambuco um dos principais mercados eleitorais da região. Na Região Metropolitana do Recife, está concentrada uma parcela significativa desse eleitorado, com 41,7% dos eleitores do estado distribuídos em 14 municípios.

Esquema de trânsito para o ato de Lula

A Prefeitura do Recife montou uma operação especial de trânsito para a caminhada. A Ponte 12 de Setembro ficará interditada durante o evento, assim como toda a extensão da Avenida Alfredo Lisboa. A operação está prevista para funcionar até as 12h.

A Ponte do Limoeiro permanecerá aberta, permitindo a circulação pelo Cais do Apolo e a saída do Bairro do Recife pela Ponte Buarque de Macedo. Também poderão ocorrer bloqueios temporários no Cais José Estelita e na Ponte Maurício de Nassau, de acordo com a movimentação do público.

A orientação da Prefeitura é que os motoristas evitem circular pelo Bairro do Recife durante o período do evento e utilizem rotas alternativas.

Flávio Bolsonaro também esteve no Recife

A passagem de Lula ocorre pouco mais de uma semana após o Recife receber outro candidato à Presidência. Em 16 de setembro, Flávio Bolsonaro (PL) participou de um ato de campanha no Marco Zero e no Cais da Alfândega, no Centro da capital pernambucana, ao lado de candidatos e aliados.