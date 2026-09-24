Lula e Augusto Cury cumprem agenda de campanha no Recife nesta sexta-feira (25)
Prefeitura do Recife montou operação especial com bloqueios e desvios no Centro, enquanto Cury cumpre agenda em Boa Viagem na reta final da campanha
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O Recife recebe, nesta sexta-feira (25), dois candidatos à Presidência da República em agendas de campanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participa de uma caminhada no Bairro do Recife, enquanto Augusto Cury (Avante) terá um encontro com candidatos, apoiadores e lideranças do partido em Boa Viagem. As agendas ocorrem a pouco mais de uma semana do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.
Lula terá concentração a partir das 8h, nas proximidades da Ponte 12 de Setembro, antiga Ponte Giratória, no Cais de Santa Rita. A caminhada está prevista para começar às 10h e seguirá em direção ao Marco Zero.
O ato deverá reunir também o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), a candidata ao Senado Marília Arraes (PDT), o senador candidato à reeleição Humberto Costa (PT), além de outras lideranças políticas. Apesar de estar em uma chapa diferente, o candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) também confirmou presença.
Já Augusto Cury participa, às 9h, de um encontro no comitê dos irmãos Waldemar e Sebastião Oliveira, na Avenida Conselheiro Aguiar, 1729, em Boa Viagem. A atividade reunirá candidatos, apoiadores e lideranças do Avante em Pernambuco.
Pernambuco tem 7.225.744 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número coloca o estado como o segundo maior colégio eleitoral do Nordeste e o sétimo do país, o que faz de Pernambuco um dos principais mercados eleitorais da região. Na Região Metropolitana do Recife, está concentrada uma parcela significativa desse eleitorado, com 41,7% dos eleitores do estado distribuídos em 14 municípios.
Esquema de trânsito para o ato de Lula
A Prefeitura do Recife montou uma operação especial de trânsito para a caminhada. A Ponte 12 de Setembro ficará interditada durante o evento, assim como toda a extensão da Avenida Alfredo Lisboa. A operação está prevista para funcionar até as 12h.
A Ponte do Limoeiro permanecerá aberta, permitindo a circulação pelo Cais do Apolo e a saída do Bairro do Recife pela Ponte Buarque de Macedo. Também poderão ocorrer bloqueios temporários no Cais José Estelita e na Ponte Maurício de Nassau, de acordo com a movimentação do público.
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A orientação da Prefeitura é que os motoristas evitem circular pelo Bairro do Recife durante o período do evento e utilizem rotas alternativas.
Flávio Bolsonaro também esteve no Recife
A passagem de Lula ocorre pouco mais de uma semana após o Recife receber outro candidato à Presidência. Em 16 de setembro, Flávio Bolsonaro (PL) participou de um ato de campanha no Marco Zero e no Cais da Alfândega, no Centro da capital pernambucana, ao lado de candidatos e aliados.