João Campos apoia proposta de Lula para acabar com bets e justifica redução de impostos no Recife para o setor

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Socialista disse ser contrário a jogos de azar e afirmou que mudança no ISS do Recife ocorreu após regulamentação federal do setor

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta quinta-feira (24), que apoia a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para acabar com as bets no Brasil e voltou a defender a mudança na tributação das empresas de apostas feita durante sua gestão na Prefeitura do Recife.

A declaração foi dada durante sabatina na Rádio Maranata FM, pela manhã. Depois da entrevista, João fez um porta a porta na comunidade Entra Apulso, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, onde também falou sobre a visita de Lula ao Estado nesta sexta-feira (25).

“Eu apoio a medida que o presidente Lula vai anunciar pelo fim das bets. Quero deixar isso muito claro”, afirmou João, ao dizer que tem uma posição “absolutamente contrária” a jogos de azar e apostas que possam gerar dependência.

Bets na campanha

O tema ganhou espaço na campanha estadual nas últimas semanas e se tornou um dos pontos de confronto entre João e a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD). Raquel tem questionado a mudança na tributação das empresas do setor aprovada durante a gestão do socialista no Recife.

A medida foi aprovada em março de 2025 e reduziu para 2% a alíquota do ISSQN cobrada sobre serviços de loterias e apostas. O projeto que alterou o Código Tributário do Recife foi enviado pela gestão João Campos à Câmara Municipal.

João sustenta que a alteração buscou garantir que o município arrecadasse com uma atividade regulamentada em nível federal. Na sabatina desta quinta, voltou a apresentar essa justificativa.

“Assim como a regulamentação que o Recife tinha feito é uma regulamentação em função de uma lei federal para o dinheiro dessas atividades, em vez de ser recolhido em paraísos fiscais fora do Brasil, passar a ser recolhido no Brasil”, declarou.

João afirmou que, caso a atividade deixe de existir no País, a arrecadação municipal também será encerrada.

“A partir do momento que o presidente Lula vai tomar as medidas que eu, repito, apoio que sejam tomadas e que seja acabada essa atividade no Brasil, vai deixar de ter faturamento disso no Brasil. Então, nenhuma cidade mais vai faturar ou arrecadar com isso”, disse.

Antes de tratar das bets, o socialista também falou sobre a parceria que pretende manter com Lula em uma eventual gestão no Estado. Apontou a Transnordestina como uma das prioridades e disse que pretende buscar apoio federal para obras de saúde e para uma nova rodada de industrialização em Pernambuco.

João defende "pacto antifacção" em Pernambuco



A segurança pública também ocupou parte da entrevista. João citou o assassinato de três homens na madrugada desta quinta-feira, nas proximidades da Igreja Santa Maria Mãe de Deus, na Macaxeira, Zona Norte do Recife.

O candidato associou o episódio ao avanço de facções criminosas em Pernambuco e citou nominalmente o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV). A Polícia Civil, no entanto, ainda investiga o caso e não informou a autoria ou a motivação do triplo homicídio.

“Eu vou dar um nome, porque a gente tem que falar a verdade. Isso é o PCC e o Comando Vermelho entrando em Pernambuco”, afirmou João.

O socialista voltou a defender a criação de um “pacto antifacção”, proposta já apresentada por ele na campanha. O plano prevê integrar as forças de segurança e envolver a Secretaria da Fazenda no rastreamento de recursos e no combate à lavagem de dinheiro por organizações criminosas.

João também criticou a distribuição do policiamento na Região Metropolitana e defendeu maior presença policial nas periferias. Segundo o candidato, o Estado precisa combinar repressão ao crime organizado com políticas públicas voltadas a crianças e jovens nas comunidades.

Na área de segurança, ele também prometeu criar um departamento específico de combate aos crimes cibernéticos, citando golpes financeiros, ataques contra pessoas idosas e crimes cometidos contra crianças no ambiente digital.

Porta a porta no Entra Apulso

Depois da sabatina, João participou de um porta a porta no Entra Apulso, em Boa Viagem. Na comunidade, relembrou ações realizadas durante sua passagem pela Prefeitura do Recife, entre elas a nova sede da Escola Municipal Abílio Gomes, e voltou a comparar sua gestão municipal com a administração estadual.

“Quem é do Recife viu muitas obras e muitas entregas de João enquanto prefeito. E eu pergunto aos recifenses quais foram as obras, entregas e realizações que vocês viram do Governo do Estado nesses últimos anos”, afirmou.

O candidato também comentou a chegada de Lula ao Recife nesta sexta-feira. Os dois participarão de uma caminhada entre o Cais de Santa Rita e o Marco Zero, no Centro da capital, junto a candidatos e lideranças da Frente Popular.

“A expectativa é muito grande. A gente vai fazer uma belíssima caminhada da vitória”, disse João. Segundo o socialista, a presença do presidente reforça a aliança entre os dois na reta final da disputa estadual.

Durante a sabatina, João afirmou que pretende transformar essa aproximação política em parceria administrativa caso ambos sejam eleitos. Além da Transnordestina, ele citou investimentos federais em hospitais e infraestrutura entre as áreas nas quais pretende buscar atuação conjunta.