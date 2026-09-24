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Política | Notícia

Flávio Bolsonaro rebate viagem em jato de Vorcaro e diz que aeronave era de Willer Tomaz

O advogado Willer Tomaz, de quem Flávio é amigo, é investigado por suspeitas de ligação com fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 24/09/2026 às 10:55
Senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) minimizou a viagem que fez da Flórida (EUA) a Brasília, em 19 de janeiro de 2025, em um avião que tinha entre os cotistas o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O jato é o mesmo usado em outra viagem pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, o jato pertence ao advogado Willer Tomaz. Flávio não mencionou que a aeronave também pertence a Vorcaro.

"Ainda bem que na época o avião era de Willer. Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes", escreveu o candidato em seu perfil no X (antigo Twitter).

A aeronave é um Legacy 650 de prefixo PP-NLR. Flávio Bolsonaro viajou acompanhado por familiares e pelo advogado Willer Tomaz, de quem é amigo. Tomaz é investigado por suspeitas de ligação com fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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A viagem de Flávio e Willer, realizada em janeiro do ano passado foi revelada pelo jornal O Globo na semana passada. Nesta quarta-feira, 23, a piauí mostrou que se tratava do mesmo avião usado por Moraes e que levou o senador a criticar a relação do ministro com Vorcaro.

A aeronave era operada pela empresa Prime You, uma das três detentoras da Fraction 024, dona formal do avião. A Prime entrou na sociedade em 2024, meses antes da viagem de Flávio. A Prime diz que teve Daniel Vorcaro entre seus sócios entre 2021 e setembro de 2025. Os outros dois sócios do avião eram Willer Tomaz e Laércio Cosentino, fundador da TOTVS.

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A amizade entre Flávio e Willer

Em outras ocasiões, Flávio já confirmou ter uma relação de "amizade legítima" com Willer. e disse que "qualquer tentativa de insinuar irregularidade a partir dessa afinidade pessoal é mera ilação, sem qualquer fundamento nos fatos". Os dois, por exemplo, foram a um safári na África do Sul em 2025.

A relação entre Flávio e Willer também se estendeu a outros episódios. Documentos e relatos obtidos pelo Broadcast/Estadão, no dia 3 de abril deste ano, indicam que Flávio realizou ao menos duas viagens com a família, em 2025, em jatinhos emprestados por empresários. Em 1º de maio, viajou para a Flórida com a esposa e Willer em um avião executivo de longo alcance emprestado por um empresário. Em outra ocasião, o destino foi o Rio de Janeiro, em uma aeronave pertencente ao próprio Willer Tomaz. Durante a campanha deste ano, Flávio também utilizou um apartamento de propriedade da empresa do advogado.

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