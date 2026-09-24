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Política | Notícia

Datafolha: Confira como está a disputa pelos governos de SP, RJ e MG

Dados da última pesquisa divulgada nesta quinta-feira (24) mostra oscilações nas intenções de voto e diferenças entre os principais concorrentes

Por Fagner Clemente Publicado em 24/09/2026 às 20:59 | Atualizado em 24/09/2026 às 21:48
Eduardo Paes; Tarcísio e Cleitinho
Eduardo Paes; Tarcísio e Cleitinho - Tomaz Silva/Agência Brasil; Divulgação; Waldemir Barreto/Agência Senado

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*Com informações do Estadão Conteúdo

As disputas pelos governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentam cenários distintos a menos de duas semanas do primeiro turno das eleições de 2026. Pesquisas Datafolha divulgadas nesta quinta-feira (24) mostram Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança em São Paulo, Eduardo Paes (PSD) à frente no Rio e Cleitinho Azevedo (Republicanos) com vantagem em Minas Gerais.

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SÃO PAULO

Em São Paulo, Tarcísio aparece com 50% das intenções de voto, contra 30% de Fernando Haddad (PT). O governador oscilou um ponto para baixo em relação ao levantamento anterior, quando tinha 51,1%, enquanto Haddad passou de 29% para 30%.

No segundo turno, Tarcísio registra 55% das intenções de voto, contra 36% de Haddad. Na pesquisa anterior, os percentuais eram de 56% e 35%, respectivamente.

RIO DE JANEIRO

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem 43% das intenções de voto, enquanto o deputado estadual Douglas Ruas (PL) aparece com 30%. Paes manteve o percentual do levantamento anterior, enquanto Ruas avançou cinco pontos, de 25% para 30%. A diferença entre os dois caiu de 18 para 13 pontos percentuais. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) aparece com 8%, ante 10% na pesquisa anterior.

Em um cenário sem Garotinho, que teve a candidatura indeferida e aguarda recurso, Paes aparece com 46%, contra 31% de Ruas.

MINAS GERAIS

Em Minas Gerais, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ampliou a liderança e chegou a 40% das intenções de voto. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo, com 15%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 9%.

Na pesquisa anterior, Cleitinho tinha 37%, Patrus, 13%, e Kalil, 11%. Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL) aparecem com 5% cada. Gabriel Azevedo (MDB) tem 3%, enquanto Professor Túlio Lopes (PCB) registra 2%.

A pesquisa em Minas também testou cenários de segundo turno. Cleitinho aparece com 60% contra 23% de Patrus e com 57% contra 26% de Kalil.

Metodologia

Em São Paulo, o Datafolha ouviu 1.610 eleitores entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-03730/2026.

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No Rio de Janeiro, os dados fazem parte da mesma rodada divulgada nesta quinta-feira. Em Minas Gerais, foram entrevistados 1.204 eleitores entre 22 e 24 de setembro, por meio de entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código MG-07400/2026.

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Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br

Graduando em Jornalismo pela Unicap, atua no Jornal do Commercio (JC) com apuração, redação e produção de notícias em tempo real e conteúdos para redes sociais. Tem experiência nas áreas de esportes e cultura, com cobertura da NBA pelo Blog do Torcedor e produção de matérias culturais. Para mais: https://www.linkedin.com/in/fagnercsilva/

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