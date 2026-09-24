fechar
Política | Notícia

Datafolha: Raquel Lyra tem 51% contra 45% de João Campos em possível segundo turno

Governadora manteve as mesmas intenções de voto, enquanto João Campos oscilou de 44% para 45% em comparação com o levantamento anterior

Por Alice Lins Publicado em 24/09/2026 às 18:20
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB)
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) - Beto Figueiroa/Edson Holanda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24), em um possível segundo turno, a governadora e candidata à releição Raquel Lyra (PSD) aparece à frente do candidato João Campos (PSB) na disputa pelo governo de Pernambuco, com 51% contra 45%.

Comparando o mesmo cenário em relação ao último levantamento, divulgado no dia 11 de setembro, Raquel também aparecia com 51% das intenções de voto, enquanto João somava 44%. As duas pesquisas mostram que a governadora manteve os pontos percentuais, já o ex-prefeito do Recife, oscilou em 1 ponto percentual.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Dos outros entrevistados, 3% (eram 4%) afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Já 1% (antes era 1%) não soube responder.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é PE-08125/2026.

Leia também

Raquel Lyra reafirma parceria com Lula: 'achavam que o governo federal era monopólio de alguém'
ELEIÇÕES 2026

Raquel Lyra reafirma parceria com Lula: 'achavam que o governo federal era monopólio de alguém'
Caiado acusa Lula e Flávio de envolvimento com Vorcaro; Zema diz querer ministros do STF presos
Debate

Caiado acusa Lula e Flávio de envolvimento com Vorcaro; Zema diz querer ministros do STF presos

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

Siga Alice Lins