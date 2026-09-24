Datafolha: Raquel Lyra tem 48% e João Campos, 44%, no primeiro turno

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Raquel Lyra chega a 48% das intenções de voto, enquanto João Campos tem 44% no primeiro turno; ambos oscilaram positivamente em relação à anterior

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), com 48% das intenções de voto no cenário de primeiro turno contra 44% do candidato João Campos (PSB).

Na última pesquisa, divulgada em 11 de setembro, a governadora aparecia com 47% das intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco, enquanto o ex-prefeito do Recife, com 42%. Raquel subiu em 1 ponto percentual e João, 2 pontos.

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A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é PE-08125/2026.

Estimulada

Na estimulada, na qual é apresentado os nomes dos candidatos aos eleitores, a porcentagem é a seguinte:

Raquel Lyra (PSD): 48% (eram 47%)

João Campos (PSB): 44% (eram 42%)

Ivan Moraes (PSOL): 1%

Professora Camila (UP): 1%

Renan Hallais (Missão): 1%

Guilherme Fonseca (PSTU): 0%

Victor Assis (PCO): 0%

Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%.

O levantamento mostra que que 4% (antes eram 6%) dos eleitores afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 2% (antes eram 2%) estão indecisos.