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Política | Notícia

Datafolha: Raquel Lyra tem 48% e João Campos, 44%, no primeiro turno

Raquel Lyra chega a 48% das intenções de voto, enquanto João Campos tem 44% no primeiro turno; ambos oscilaram positivamente em relação à anterior

Por Alice Lins Publicado em 24/09/2026 às 18:25
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB)
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) - Yacy Ribeiro/Edson Holanda

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), com 48% das intenções de voto no cenário de primeiro turno contra 44% do candidato João Campos (PSB)

Na última pesquisa, divulgada em 11 de setembro, a governadora aparecia com 47% das intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco, enquanto o ex-prefeito do Recife, com 42%. Raquel subiu em 1 ponto percentual e João, 2 pontos.

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A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é PE-08125/2026.

Estimulada

Na estimulada, na qual é apresentado os nomes dos candidatos aos eleitores, a porcentagem é a seguinte:

  • Raquel Lyra (PSD): 48% (eram 47%)
  • João Campos (PSB): 44% (eram 42%)
  • Ivan Moraes (PSOL): 1%
  • Professora Camila (UP): 1%
  • Renan Hallais (Missão): 1%
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
  • Victor Assis (PCO): 0%
  • Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%.

O levantamento mostra que que 4% (antes eram 6%) dos eleitores afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 2% (antes eram 2%) estão indecisos.

 

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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