Datafolha: Marília tem 19%, Humberto 17%, Mendonça, 13%, e Eduardo 10%

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Marília, Humberto e Mendonça Filho oscilaram positivamente em relação ao levantamento anterior, enquanto Eduardo manteve o mesmo percentual

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT) e Mendonça Filho (PL) empatados tecnicamente na disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado Federal nas eleições de outubro.

No cenário de votos totais dos principais candidatos, Marília aparece com 19% das intenções de voto, seguida por Humberto, com 17%, Mendonça Filho, com 13%, Eduardo da Fonte (PP), com 10%, e Túlio Gadêlha (PSD), 6%. O empate técnico se dá ao considerar a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos da pesquisa.

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No último levantamento, divulgado em 11 de setembro, Marília tinha 18%, Humberto Costa, 16%, Mendonça Filho, 12%, Eduardo da Fonte, 10%, e Túlio, 5%. Em relação ao anterior, Marília, Humberto, Mendonça e Túlio subiram 1 ponto percentual, enquanto Eduardo se manteve estável.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é PE-08125/2026.

Estimulada

Na estimulada, na qual os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, a porcentagem é a seguinte:

Marília Arraes (PDT): 19% (eram 18%);

Humberto Costa (PT): 17% (eram 16%);

Mendonça Filho (PL): 13% (eram 12%);

Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 10%);

Túlio Gadêlha (PSD): 6% (era 5%);

Carlos Sant'anna (Novo): 2% (era 2%);

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (eram 2%);

Mariano Macedo (PSTU): 1% (era 1%);

Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%);

Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%);

Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);

Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%).

O levantamento mostra ainda que 19% dos eleitores afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Na pesquisa anterior, esse percentual era de 22%. Outros 10% estão indecisos, mesmo índice registrado no levantamento de 11 de setembro.