Datafolha: Lula tem 47% contra 45% de Flávio Bolsonaro em possível segundo turno

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Petista oscilou de 46% para 47%, enquanto senador passou de 44% para 45%; Datafolha também testou cenários contra Caiado, Zema, Renan Santos e Cury

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Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra o cenário da disputa pela Presidência da República em eventuais segundos turnos das eleições de 2026. Na principal simulação, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o petista aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o senador registra 45%.

Na pesquisa anterior, divulgada em 17 de setembro, Lula tinha 46%, contra 44% de Flávio Bolsonaro. Como a margem de erro era de dois pontos percentuais, os candidatos estavam em situação de empate técnico. No novo levantamento, os dois oscilaram positivamente um ponto percentual, mantendo uma diferença de dois pontos.

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Pesquisa estimulada

O cenário estimulado, no qual são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos, é o seguinte:

Lula (PT): 47% (eram 46%);

Flávio Bolsonaro (PL): 45% (eram 44%);

Branco/nulo/nenhum: 7% (eram 8%);

Indecisos: 1% (era 1%).

Outros cenários

Além da disputa entre Lula e Flávio, o Datafolha também testou outros quatro cenários de segundo turno: Lula contra Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Devido ao universo menor de respondentes, as margens de erro para esse eleitorado são mais altas (10, 11 e 13 pontos, respectivamente).

Lula x Ronaldo Caiado



Lula (PT): 46% (eram 46%);



Ronaldo Caiado (PSD): 44% (eram 42%);



Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 10%);



Indecisos: 1% (eram 2%).

Entre os eleitores que declararam voto em Caiado no primeiro turno, 50% afirmam que escolheriam Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno, enquanto 33% votariam em Lula.

Lula x Romeu Zema



Lula (PT): 48% (eram 49%);



Romeu Zema (Novo): 39% (eram 39%);



Em branco/nulo/nenhum: 11% (eram 11%);



Indecisos: 1% (eram 2%).

Lula x Renan Santos



Lula (PT): 48% (eram 47%);



Renan Santos (Missão): 39% (eram 38%);



Em branco/nulo/nenhum: 12% (eram 13%);



Indecisos: 2% (eram 2%);

Entre os eleitores que escolheriam Renan Santos no primeiro turno, 54% migrariam para Flávio Bolsonaro no segundo turno. Lula teria 14% dos votos desse grupo, enquanto 33% escolheriam branco ou nulo.

Lula x Augusto Cury



Lula (PT): 46% (eram 44%);



Augusto Cury (Avante): 43% (eram 43%);



Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 10%);



Indecisos: 1% (era 1%).

Entre os eleitores que optam por Cury no primeiro turno, 35% escolheriam Flávio Bolsonaro em uma eventual segunda etapa, enquanto 33% votariam em Lula. Outros 30% afirmam que votariam em branco ou nulo.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.