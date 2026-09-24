Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 36%, no 1º turno
Pesquisa mostra oscilação de Lula na liderança, enquanto Flávio mantém o mesmo desempenho; candidatos também aparecem empatados na rejeição
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A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra o presidente candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL), a dez dias do primeiro turno das eleições de 2026.
O levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, mostrava Lula com 39% e Flávio Bolsonaro com 36%. Dessa forma, Lula subiu 1 ponto percentual, enquanto Flávio manteve a mesma porcentagem.
O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.
Estimulada
No cenário estimulado, no qual é apresentado aos eleitores os nomes dos candidatos, é mostrado da seguinte forma:
- Lula (PT): 40% (eram 39%);
- Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%);
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%);
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%);
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%);
- Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%);
- Samara Martins (UP): 1% (era 1%);
- Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero);
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%);
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero);
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior);
- Clariana Barão (DC): 0 (era zero);;
- Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)
- Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%);
- Indecisos: 2% (eram 3%).
Rejeição
O Datafolha também mede a rejeição aos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum:
- Lula (PT): 45% (eram 47%);
- Flávio Bolsonaro (PL): 45% (eram 47%);
- Renan Santos (Missão): 15% (eram 15%);
- Romeu Zema (Novo): 14% (eram 14%);
- Ronaldo Caiado (PSD): 13% (eram 13%);
- Rui Costa Pimenta (PCO): 9% (eram 11%);
- Samara Martins (UP): 9% (eram 10%);
- Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (eram 9%);
- Edmilson Costa (PCB): 8% (eram 10%);
- Hertz Dias (PSTU): 7% (eram 7%);
- Leonardo Avalanche (PRTB): 7% (não estava na pesquisa anterior);
- Clariana Barão (DC): 7% (eram 7%);
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 5% (eram 6%);
- Votaria em qualquer um: 2% (era 2%);
- Rejeita todos: 1% (era 2%);
- Não sabem: 3% (eram 2%).