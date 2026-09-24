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Política | Notícia

Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 36%, no 1º turno

Pesquisa mostra oscilação de Lula na liderança, enquanto Flávio mantém o mesmo desempenho; candidatos também aparecem empatados na rejeição

Por Alice Lins Publicado em 24/09/2026 às 19:14 | Atualizado em 24/09/2026 às 19:18
Candidatos a presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Candidatos a presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/PR e Vittor Sales/Campanha de Flávio Bolsonaro

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A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra o presidente candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL), a dez dias do primeiro turno das eleições de 2026.

O levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, mostrava Lula com 39% e Flávio Bolsonaro com 36%. Dessa forma, Lula subiu 1 ponto percentual, enquanto Flávio manteve a mesma porcentagem.

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O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.

Estimulada

No cenário estimulado, no qual é apresentado aos eleitores os nomes dos candidatos, é mostrado da seguinte forma:

  • Lula (PT): 40% (eram 39%);
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%);
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%);
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%);
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%);
  • Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%);
  • Samara Martins (UP): 1% (era 1%);
  • Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero);
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%);
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero);
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior);
  • Clariana Barão (DC): 0 (era zero);;
  • Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)
  • Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%);
  • Indecisos: 2% (eram 3%).

Rejeição

O Datafolha também mede a rejeição aos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum:

  • Lula (PT): 45% (eram 47%);
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45% (eram 47%);
  • Renan Santos (Missão): 15% (eram 15%);
  • Romeu Zema (Novo): 14% (eram 14%);
  • Ronaldo Caiado (PSD): 13% (eram 13%);
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 9% (eram 11%);
  • Samara Martins (UP): 9% (eram 10%);
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (eram 9%);
  • Edmilson Costa (PCB): 8% (eram 10%);
  • Hertz Dias (PSTU): 7% (eram 7%);
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 7% (não estava na pesquisa anterior);
  • Clariana Barão (DC): 7% (eram 7%);
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 5% (eram 6%);
  • Votaria em qualquer um: 2% (era 2%);
  • Rejeita todos: 1% (era 2%);
  • Não sabem: 3% (eram 2%).

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo e produção de TV.

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