Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 36%, no 1º turno

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Pesquisa mostra oscilação de Lula na liderança, enquanto Flávio mantém o mesmo desempenho; candidatos também aparecem empatados na rejeição

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A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra o presidente candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 40% contra 36% de Flávio Bolsonaro (PL), a dez dias do primeiro turno das eleições de 2026.

O levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, mostrava Lula com 39% e Flávio Bolsonaro com 36%. Dessa forma, Lula subiu 1 ponto percentual, enquanto Flávio manteve a mesma porcentagem.

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O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00304/2026.

Estimulada

No cenário estimulado, no qual é apresentado aos eleitores os nomes dos candidatos, é mostrado da seguinte forma:

Lula (PT): 40% (eram 39%);



Flávio Bolsonaro (PL): 36% (eram 36%);



Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 6%);



Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%);



Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%);



Romeu Zema (Novo): 1% (eram 2%);



Samara Martins (UP): 1% (era 1%);



Edmilson Costa (PCB): 0 (era zero);



Rui Costa Pimenta (PCO): 0 (era 1%);



Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era zero);



Leonardo Avalanche (PRTB): 0 (não estava na pesquisa anterior);



Clariana Barão (DC): 0 (era zero);;



Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)



Em branco/nulo/nenhum: 5% (eram 6%);



Indecisos: 2% (eram 3%).

Rejeição

O Datafolha também mede a rejeição aos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum: